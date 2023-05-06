«المنشآت السياحية»: نسب إشغال مطاعم القاهرة تصل لـ60%

قال علي كامل منصور، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بالدلتا ومدن القناة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن إقبال الرواد على تناول وجبتي الغداء والعشاء بالمطاعم السياحية منذ انتهاء إجازات عيد الفطر المبارك وحتى الآن «متوسط»، لافتا إلى أن نسب إشغال مطاعم القاهرة الكبرى حاليا تتراوح ما بين 50 إلى 60%.

نسب إشغال مسارح المنوعات

وأضاف «منصور» لـ«الوطن» أن نسب إشغال مسارح المنوعات «الملاهي الليلية»، وصالات الديسكو خلال تلك الفترة تراوحت ما بين 60 إلى 65 %، مشيرا إلى أن تلك النسبة سترتفع خلال الشهور المقبلة سواء بالنسبة للمطاعم والكافيهات أو بالنسبة لمسارح المنوعات.

زيادة أعداد السياح الوافدين خلال الصيف

ولفت رئيس غرفة المنشآت السياحية بالدلتا ومدن القناة إلى أنه بحلول شهر يونيو المقبل وبدء إجازات العام الدراسي بالدول العربية فإن نسب إشغال المطاعم والمنشآت السياحية سترتفع بنسبة كبيرة، موضحا أن نسب إقبال السياح العرب على المطاعم خلال الصيف المقبل ستكون كبيرة وذلك خلال الفترة من يونيو وحتى نهاية شهر أغسطس2023.

وتابع: «80% من رواد المطاعم السياحية الموجودة بمحافظتي القاهرة والجيزة خلال الصيف هم من السياح العرب، فيما يشغل الـ20% الباقية السياح الأجانب والمصريين».

يشار إلى أن متوسط نسب إشغال المطاعم السياحية بالقاهرة الكبرى خلال إجازات عيد الفطر المبارك تخطت حاجز الـ80%.