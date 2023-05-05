ضبط 410 أطنان قمح محلي مخلوط بـ«مستورد» في مطحن بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين، بإحكام الرقابة والسيطرة على صوامع وشون توريد القمح المحلي، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وهيئة سلامة الغذاء والرقابة على الصادرات للتأكد من انتظام عملية استلام القمح المحلي من المزارعين تزامنًا مع موسم حصاد القمح بالمحافظة باعتباره سلعة استراتيجية ويمثل الأمن الغذائي للمواطنين.

حملة تموينية على المطاحن والمنشآت التجارية

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، قامت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة محمود أحمد عبدالرحمن، مدير الإدارة، ومباحث التموين، بحملة تموينية على المطاحن والمنشآت التجارية، وتمكنت من ضبط كمية من القمح المحلي موسم 2023 مقدارها 370 طن قمح محلي مخلوط بقمح مستورد داخل أحد المطاحن التي تقوم بإنتاج الدقيق الفاخر استخراج 72%، وكذلك كمية مقدارها 40 طن دقيق فاخر منتج من نفس القمح المحلي، وتم تحرير المحضر رقم 453 لسنة 2023 جنح أول العاشر من رمضان ضد المدير المسؤول للمطحن لاستخدامه قمح محلي في إنتاج الدقيق الفاخر مخالفاً القرار الوزاري رقم 67 لسنه 2023.

عدم وجود شهادة صحية للعاملين في مجال الأغذية

كما تم تحرير المحضر رقم 2067 جنح ثان العاشر من رمضان، ضد صاحب نشاط تجاري لعدم الإعلان عن الأسعار طبقاً للتعليمات، وتحرير المحضر رقم 2068 لسنة 2023 جنح ثان العاشر من رمضان ضد صاحب نشاط تجاري لعدم وجود شهادة صحيه للعاملين في مجال الأغذية.

وتم عرض المحاضر على النيابة العامة المختصة لاتخاذ شئونها حيال المخالفين.