محافظ المنوفية: توريد 31 ألف طن قمح في صوامع شبين الكوم

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن إجمالي ما تم توريده من أقماح بصوامع وشون المحافظة منذ بدء موسم الحصاد حتى الآن بلغ 31 ألف طن.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية صباح اليوم لمتابعة انتظام سير العمل بمجمع الصوامع المعدنية بشبين الكوم بجوار موقف الباجور بسعة تخزينة 30 ألف طن، رافقه نائبه محمد موسى، اللواء عماد يوسف السكرتير العام، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة، المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، الاستاذة هناء عقيلة رئيس حي غرب شبين الكوم.

إقبال كثيف من المزارعين لتوريد القمح

ووسط إقبال كثيف من المزارعين والموردين، تفقد محافظ المنوفية منظومة العمل واطمأن على انتظام عملية التوريد وعدم وجود أية معوقات، مشيراً إلى أن هناك متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع لمتابعة انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المستهدف تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، مناشداً جموع المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة حفاظاً على الصالح العام .

المراقبة والمتابعة اليومية لعمليات توريد القمح

وشدد محافظ المنوفية على مديريات التموين والزراعة بالمتابعة والمراقبة اليومية لعمليات استلام محصول القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة والتأكد من مطابقته لكافة الاشتراطات والضوابط اللازمة لعملية التخزين ، وتذليل العقبات التي تواجه اللجان وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة، مؤكداً بأن الدولة تولى إهتماماً بالغاً بمحصول القمح ولا تدخر جهداً فى تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.