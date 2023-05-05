مصرع وإصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة على «صحراوي البحيرة»

لقي عامل مصرعه وأصيب 2 آخرون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقلوا إلى مستشفى وادي النطرون العام، وحرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة ربع نقل

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بنطاق دائرة شرطة المركز، ما أدى إلى مصرع عامل وإصابة 2 آخرين بجروح متفاوتة، ونقلت الجثة والمصابان إلى مستشفى وادي النطرون العام، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تحديد هوية المتوفى والمصابين

وأسفر الحادث عن مصرع «حبيب إ. ح »، 47 سنة، مقيم محافظة قنا، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون العام تحت تصرف النيابة.

وأصيب كل من «محمد م. ر»، 24 سنة، مقيم العياط الجيزة، باشتباه كسر بالساق اليسرى، و«يوسف ع ال»، 16 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج.

ونقل المصابان إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.