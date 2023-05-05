«الأرصاد» تعلن درجات الحرارة غدا وهبوب رياح مثيرة للأتربة

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة، غدًا، إذ يسود طقس يميل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويميل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

ووفق بيان هيئة الأرصاد الجوية، تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدًا

ويتوقع خبراء الأرصاد أنّ تسجل درجات الحرارة غدا السبت 6 مايو في مدن ومحافظات الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة 28 - 16.

- العاصمة الإدارية 28 - 17.

- أكتوبر 29 - 16.

- بنها 28 - 17.

- دمنهور 26 - 16.

- وادي النطرون 27 - 15.

- كفر الشيخ 27 - 17.

- المنصورة 27 - 16.

- الزقازيق 28 - 17.

- شبين الكوم 29 - 17.

- طنطا 27 - 17.

- دمياط 26 - 18.

- بورسعيد 24 - 17.

- الإسماعيلية 29 - 18.

- السويس 28 - 17.

- العريش 24 - 16.

- رفح 23 - 16.

- رأس سدر 31 - 18.

- نخل 31 - 13.

- كاترين 32 - 18.

- الطور 32 - 18.

- طابا 29 - 22.

- شرم الشيخ 31 - 20.

- الإسكندرية 23 - 16.

- العلمين الجديدة 23 - 15.

- مطروح 22 - 16.

- السلوم 23 - 16.

- سيوة 26 - 18.

- رأس غارب 34 - 22.

- الغردقة 30 - 20.

- سفاجا 31 - 22.

- مرسى علم 32 - 21.

- شلاتين 32 - 20.

- حلايب 30 - 20.

- أبو رماد 29 - 20.

- رأس حدربة 29 - 20.

- الفيوم 28 - 17.

- بني سويف 29 - 17.

- المنيا 29 - 18.

- أسيوط 30 - 17.

- سوهاج 32 - 18.

- قنا 33 - 19.

- الأقصر 34 - 19.

- أسوان 35 - 20.

- الوادي الجديد 35 - 21.

- أبوسمبل 35 - 21.