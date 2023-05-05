حالة الطقس الآن.. رياح تضرب المحافظات وارتفاع درجات الحرارة

تشهد حالة الطقس الآن في مصر أجواء مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، بينما تكون مائلة للدفء على السواحل الشمالية، فيما يسود طقس حار على جنوب سيناء ومحافظات جنوب الصعيد، وتنشط حركة الرياح على بعض المحافظات الآن، وذلك بحسب آخر توقعات لهيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم في مصر.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» حالة الطقس الآن في مصر، ودرجات الحرارة اليوم في محافظات مصر في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

حالة الطقس الآن في المحافظات

ووفقًا لآخر بيان صادر عن الأرصاد الجوية حول حالة الطقس الآن في جميع المحافظات، فإنّ نشاط حركة الرياح هي الظاهرة التي تضرب عدة محافظات وفقا لما يلي:

- سرعة الرياح بالقاهرة الآن 36 كيلومترا في الساعة.

- سرعة الرياح في مرسى مطروح الآن 44 كيلومترا في الساعة.

- سرعة الرياح في بورسعيد الآن 32 كيلومترا في الساعة.

- سرعة الرياح في أسيوط الآن 26 كيلومترا في الساعة.

وبحسب توقعات الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم، من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، معتدلة على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

وفيما يخص درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر، فإنّها كالتالي:

القاهرة الكبرى: تسجل درجات الحرارة اليوم العظمى 30 والصغرى 17.

محافظات الوجه البحري: تسجل درجات الحرارة اليوم العظمى 30 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري: تسجل درجات الحرارة اليوم العظمى 24 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الشرقية وسيناء: تسجل درجات الحرارة اليوم العظمى 33 والصغرى 18.

محافظة البحر الأحمر: تسجل درجات الحرارة اليوم العظمى 34 والصغرى 22.

شمال الصعيد والصحراء الغربية: تسجل درجات الحرارة اليوم العظمى 32 والصغرى 18.

جنوب الصعيد: تسجل درجات الحرارة اليوم العظمى 39 والصغرى 23.

حالة الطقس في مصر

وتشهد حالة الطقس في مصر اليوم نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وسيناء والبحر الأحمر وشمال الصعيد والصحراء الغربية وجنوب الصعيد.