حالة الطقس الآن.. مائل للحرارة على القاهرة والعظمى تسجل 27 درجة

أعلنت منذ قليل، الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة الآن على جميع الأنحاء، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة المتوقع غدًا السبت.

وكشفت الأرصاد، أنّ الأجواء مائلة للحرارة الآن على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائلة للدفء على السواحل الشمالية، حارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

نشاط للرياح على بعض المحافظات

وأكد خبراء الأرصاد، وجود نشاط للرياح على بعض المحافظات الآن، القاهرة الكبرى وسرعتها 36 كم/ساعة، مرسى مطروح وسرعتها 44 كم /ساعة، بورسعيد وسرعتها 32 كم/ساعة، أسيوط وسرعتها 26 كم /ساعة.

وأشارت إلى أنّ درجة الحرارة العظمى الآن على محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، 27 درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم

ويتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة 5 مايو في مدن ومحافظات الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة 30 - 17.

- العاصمة الإدارية 30 - 17.

- أكتوبر 30- 16.

- بنها 30- 17.

- دمنهور 28- 16.

- وادي النطرون 30 - 15.

- كفر الشيخ 30- 17.

- المنصورة 29- 16.

- الزقازيق 30- 17.

- شبين الكوم 30- 17.

- طنطا 30- 17.

- دمياط 34- 22.

- بورسعيد 33- 21.

- الإسماعيلية 33- 22.

- السويس 34- 22.

- العريش 34- 20.

- رفح 33- 20.

- رأس سدر 32- 20.

- نخل 31- 13.

- كاترين 27- 12.

- الطور 32- 20.

- طابا 32- 22.

- شرم الشيخ 34- 23.

- الإسكندرية 24- 16.

- العلمين الجديدة 23- 18.

- مطروح 24- 18.

- السلوم 27 - 18.

- سيوة 35- 21.

- رأس غارب 34 - 22.

- الغردقة 34- 23.

- سفاجا 34- 22.

- مرسى علم 31- 21.

- شلاتين 32 - 20.

- حلايب 30 - 20.

- أبو رماد 29 - 20.

- رأس حدربة 29 - 20.

- الفيوم 33- 19.

- بني سويف 32- 19.

- المنيا 32- 18.

- أسيوط 33- 19.

- سوهاج 37- 21.

- قنا 37- 22.

- الأقصر 38- 22.

- أسوان 39- 23.

- الوادي الجديد 36- 21.

- أبوسمبل 38- 22.