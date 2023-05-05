عضو «التنسيقية»: النقاش الإيجابي أهم أدوات نجاح الحوار الوطني

قالت دينا المقدم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ الحوار الوطني دعوى للجميع بلا استثناء من أجل تحقيق هدف واحد وهو النهوض بالوطن، مؤكدة أنّ اجتماع وجهات نظر وآراء مختلفة على طاولة واحدة من شأنه الخروج بعدد من الحلول والمقترحات المختلفة، والتي تساهم في تحقيق التنمية وتمهيد الطريق للحوار الوطني.

النقاش الإيجابي بالحوار الوطني

وأوضحت أنّ المشاركة في الحوار والتفاعل والنقاش الإيجابي الملتزم أدوات من شأنها الخروج بتوصيات وتشريعات لضبط الإيقاع، مشيرا إلى أنّ دعوة كل الأطراف للمشاركة في الحوار الوطني، بمختلف انتماءتها السياسية، تدل على أنّ الوطن يتسع للجميع وخير دليل على عدم إقصاء الدولة للقوة المعارضة خارج المشهد السياسي.

وأضافت: «الحوار الوطني يفتح المجال أمام الأطراف المعارضة لعرض أفكارهم لحل الأزمات، ويقدمون الحلول المناسبة من وجهة نظرهم في جميع محاور الحوار»، مشيرا إلى أنّ هناك العديد من الملفات التي تحتاج إلى حوار وطني مشترك وعلى كل المشاركين وضع مصلحة أولا.

الحوار الوطني

يذكر أنّ الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، انطلقت في قاعة المؤتمرات بمنطقة أرض المعارض في مدينة نصر، يوم الأربعاء الماضي، الذي وافق 3 من شهر مايو الجاري، وسط حضور وتفاعل كبير من القوة السياسية وفئات المجتمع المختلفة.