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النائب أيمن محسب: الحوار الوطني آلية ديمقراطية شعبية نشهدها لأول مرة

كتب:

شريف سليمان
01:25 م | الجمعة 05 مايو 2023
النائب أيمن محسب

النائب أيمن محسب

قال النائب أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسية ملكية الدولة ‏بالحوار الوطني، إنه يجري العمل على الدخول في الاستثمارات العامة المرتبطة بشكل ‏مباشر لتخفيف الأعباء عن المواطنين، إلى جانب التوسع في المشروعات التي ‏تؤمن السلع الغذائية واحتياجات المواطن الأساسية كالاستثمار العامة التي تستثمر ‏الدولة فيها.‏

وأضاف «محسب» خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على ‏القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر‏، أنّ الحوار الوطني آلية ديمقراطية شعبية، ولأول مرة نشهد هذا الحوار في تاريخ ‏جمهورية مصر العربية بهذا الشكل والطريقة والأداء والانطلاقة التي تجمع القوى ‏السياسية كافة.‏

وتابع مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسية ملكية الدولة بالحوار الوطني، بأنه ‏لأول مرة نشهد رئيس الجمهورية هو من يدعو لهذا الحوار الوطني في هذه ‏الظروف الاقتصادية صعبة، وهذا يؤكد شجاعة القيادة السياسية الكبيرة، ‏مشيرًا إلى أنه جرى عقد أكثر من 100 جلسة من قبل بهدف الإعداد والتجهيز للحوار ‏الوطني بشكل جيد ولتجميع المقترحات والأفكار والرؤى المختلفة حول كل القضايا ‏والملفات التي تهم الدولة من كل القوى السياسية ومختلف فئات الشعب المصري ‏فضلا عن النقابات وغيرهم.‏

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