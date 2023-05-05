«القاهرة الإخبارية»: خلافات محتدمة بين رئيس فاجنر وكبار قادة «الدفاع» في روسيا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن يفجيني بريجوجن، رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، عرض مقطع فيديو اليوم الجمعة، يظهر فيه واقفًا في ميدان تتناثر فيه الجثث، ويكيل السباب متهمًا بشكل شخصي كبار قادة الدفاع بالمسؤولية عن الخسائر التي تكبدها مقاتلو مجموعته في أوكرانيا، إذ تجددت انتقادات بريجوجن وتسببت في تصعيد عداء طويل الأمد مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو ورئيس هيئة الأركان العامة فاليري جيراسيموف، الذي دأب على اتهامهما بحرمان قواته من الذخيرة.

بريجوجن ظهر إلى جوار عشرات الجثث الملطخة بالدماء

وظهر بريجوجن إلى جوار عشرات الجثث الملطخة بالدماء، التي قال إنها لمقاتلي فاجنر، ونشرت الخدمة الصحفية التابعة له مقطع الفيديو الذي غطى فيه صوت صفير كلمات السباب، وظهر وهو يصرخ مواجهًا الكاميرا «لدينا نقص 70% في الذخيرة، يا شويجو، يا جيراسيموف، أين الذخيرة؟»، وصاح قائلًا إن المسؤولين عن ذلك سيذهبون إلى الجحيم، قبل أن يقول إن خسائر فاجنر كانت لتكون أقل بخمس مرات إن كانت تزود بما يكفي من الذخيرة.

رئيس فاجنر: مقاتلونا أتوا إلى هنا متطوعين ويموتون ليتسنى لكم أن تسمنوا في مكاتبكم

وقال بريجوجن «هؤلاء من رجال فاجنر الذين ماتوا اليوم» والدم لم يجف بعد، مشيرًا إلى الجثث من حوله، وأضاف «أتوا إلى هنا متطوعين ويموتون ليتسنى لكم أن تسمنوا في مكاتبكم»، وبدأ بريجوجن عداوة علنية مع قادة الدفاع في العام الماضي، متهما إياهم بالافتقار إلى الكفاءة وبحرمان فاجنر من الذخيرة عمدًا بدافع عدائهم الشخصي نحوه، وتقود فاجنر هجوم روسيا المستمر منذ أشهر على مدينة باخموت في شرق أوكرانيا.

وفي الأسابيع الماضية، عزف بريجوجن عن مهاجمة شويجو علنا، على الرغم من مواصلته الإشارة إلى أن النقص المتعمد في الذخيرة فاقم أعداد قتلى فاجنر ومصابيها.