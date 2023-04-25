قناة القاهرة الإخبارية ترصد أوضاع السودانيين العالقين بمعبر أرقين الحدودي

قال أحمد أبو زيد، موفد القاهرة الإخبارية من معبر أرقين، إنّ هناك خروقات مسجلة بشأن هدنة الأيام الثلاثة التي كان من المفترض أن تدخل بشكل جاد حيز التنفيذ.

وأضاف خلال رسالته للقناة من معبر أرقين الحدودي: «تضمن حديث المواطنين السودانيين العالقين في معبر أرقين ذكريات مأساوية وقصص مليئة بالخوف والذعر، وتحدثوا عن معاناة كبيرة عاشوها على مدار هذه الأيام، وأصوات طلقات الرصاص لم يكن من المفترض أن يكونوا جزءا منها».

واستطرد: «عاشوا على وقع دوي إطلاق النار والرصاص المتبادل وأصوات الطائرات التي يتم التعامل معها بصواريخ مضادة للطائرات من ميليشا الدعم السريع المتمركزة في الأحياء السودانية، والأمر كان معقدا وصعبا للغاية عليهم».

وأضاف خلال مداخلة بقناة القاهرة الإخبارية، أنه في السابعة والنصف صباحا سمعنا دوي طلقات رصاص اخترقت الهدنة في صبيحة يوم جديد كان من المفترض أن يشكل باكورة هدنة جديدة، وكان المأمول معها أن تذهب بعيدا وصولا لوقف إطلاق النار.