أماكن سقوط الأمطار اليوم.. خفيفة على السواحل الشمالية

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار اليوم السبت، مشيرين إلى استمرار بعض الظواهر الجوية في الكثير من المدن والمحافظات.

وتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد على فترات متقطعة.

أماكن سقوط الأمطار

وعن أماكن سقوط الأمطار، أشار خبراء الأرصاد، إلى سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي درجات الحرارة اليوم السبت 6 مايو في مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة 28 - 16.

- العاصمة الإدارية 28 - 17.

- أكتوبر 29- 16.

- بنها 28- 17.

- دمنهور 26- 16.

- وادي النطرون 27 - 15.

- كفر الشيخ 27- 17.

- المنصورة 27- 16.

- الزقازيق 28- 17.

- شبين الكوم 29- 17.

- طنطا 27- 17.

- دمياط 26- 18.

- بورسعيد 24- 17.

- الإسماعيلية 29- 18.

- السويس 28- 17.

- العريش 24- 16.

- رفح 23- 16.

- رأس سدر 31- 18.

- نخل 31- 13.

- كاترين 32- 18.

- الطور 32- 18.

- طابا 29- 22.

- شرم الشيخ 31- 20.

- الإسكندرية 23- 16.

- العلمين الجديدة 23- 15.

- مطروح 22- 16.

- السلوم 23 - 16.

- سيوة 26- 18.

- رأس غارب 34 - 22.

- الغردقة 30- 20.

- سفاجا 31- 22.

- مرسى علم 32- 21.

- شلاتين 32 - 20.

- حلايب 30 - 20.

- أبو رماد 29 - 20.

- رأس حدربة 29 - 20.

- الفيوم 28- 17.

- بني سويف 29- 17.

- المنيا 29- 18.

- أسيوط 30- 17.

- سوهاج 32- 18.

- قنا 33- 19.

- الأقصر 34- 19.

- أسوان 35- 20.

- الوادي الجديد 35- 21.

- أبوسمبل 35- 21.