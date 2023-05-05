تعريفة مواصلات الغردقة 2023.. انتظام العمل بالمواقف بعد الزيادة
كتب:
شاذلى عبدالراضي
07:26 م | الجمعة 05 مايو 2023
السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر
شهدت الغردقة انتظام العمل بجميع مواقف الأقاليم ووسائل النقل الداخلي بعد الزيادة في تعريفة موصلات الغردقة 2023، وكثفت أجهزة مدينة الغردقة من تواجدها بالمواقف لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة بموصلات الغردقة بعد الزيادة وألزمت السائقين بوضع قيمة المواصلات على الخط الذي يعمل عليه.
تنشر «الوطن»عبر صفحتها أسعار الزيادة الجديدة في تعريفة الموصلات 2023 بين مدينة الغردقة ومدن المحافظة ومحافظات الصعيد ومحافظات القاهرة الكبرى بعد تحريك أسعار السولار بمقدار جنيه واحد في لتر السولار بسعر 8.25 جنيه.
تعريفة مواصلات الغردقة 2023 بعد الزيادة
الغردقة سوهاج 105 جنيهات
الغردقة أسيوط 115 جنيه
الغردقة الأقصر 70 جنيها
الغردقة السويس 114 جنيه
الغردقة قنا 63 جنيها
الغردقة المنيا 114 جنيه
الغردقة أسوان 124 جنيها
الغردقة القاهرة 147 جنيها
الغردقة الدقهلية 147جنيها
الغردقة سفاجا 20 جنيها
الغردقة رأس غارب 45 جنيها
الغردقة القصير 45 جنيها
الغردقة مرسى علم 70 جنيها
السكرتير العام المساعد يتفقد مواقف الغردقة
وتفقد كمال سليمان السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر مواقف الغردقة لمتابعة تطبيق تعريفة مواصلات الغردقة 2023 ومتابعة سير العمل والتأكد من عدم وجود شكاوى من المواطنين أو السائقين، و تطبيق القانون علي المخالفين فورًا في حال وجود أي مخالفات.