تعريفة مواصلات الغردقة 2023.. انتظام العمل بالمواقف بعد الزيادة

شهدت الغردقة انتظام العمل بجميع مواقف الأقاليم ووسائل النقل الداخلي بعد الزيادة في تعريفة موصلات الغردقة 2023، وكثفت أجهزة مدينة الغردقة من تواجدها بالمواقف لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة بموصلات الغردقة بعد الزيادة وألزمت السائقين بوضع قيمة المواصلات على الخط الذي يعمل عليه.

تنشر «الوطن»عبر صفحتها أسعار الزيادة الجديدة في تعريفة الموصلات 2023‪ بين مدينة الغردقة ومدن المحافظة ومحافظات الصعيد ومحافظات القاهرة الكبرى بعد تحريك أسعار السولار بمقدار جنيه واحد في لتر السولار بسعر 8.25 جنيه.

تعريفة مواصلات الغردقة 2023 بعد الزيادة

الغردقة سوهاج 105 جنيهات

الغردقة أسيوط 115 جنيه

الغردقة الأقصر 70 جنيها

الغردقة السويس 114 جنيه

الغردقة قنا 63 جنيها

الغردقة المنيا 114 جنيه

الغردقة أسوان 124 جنيها

الغردقة القاهرة 147 جنيها

الغردقة الدقهلية 147جنيها

الغردقة سفاجا 20 جنيها

الغردقة رأس غارب 45 جنيها

الغردقة القصير 45 جنيها

الغردقة مرسى علم 70 جنيها

السكرتير العام المساعد يتفقد مواقف الغردقة

وتفقد كمال سليمان السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر مواقف الغردقة لمتابعة تطبيق تعريفة مواصلات الغردقة 2023 ومتابعة سير العمل والتأكد من عدم وجود شكاوى من المواطنين أو السائقين، و تطبيق القانون علي المخالفين فورًا في حال وجود أي مخالفات.