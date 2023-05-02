جمارك مطار الغردقة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة

أحبط رجال جمارك الغردقة الدولي برئاسة عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة، وهشام شرارة مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

جمارك مطار الغردقة تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من ألمانيا على رحلة طائرة إير كايرو، اشتبه إبراهيم عبدالحكيم مأمور اللجنة الجمركية في راكب ألماني الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عبدالله نور تحت إشراف رامي مروان تلاحظ وجود كثافات وأجسام معتمة.

وبالعرض على محمود رفعت المشرف على صالة الوصول، قرر تكليف محمد مهران مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 27 هاتف محمول ماركات مختلفة بين طيات الملابس.

وقام بالجرد والتحريز منال سالم ومحمد مهران ومحمد عبدالباسط بحضور مصطفى جنيدى من الأمن الجمركى وعصام عباس مدير الإدارة وأحمد عسكر من مكافحة التهرب الجمركي.

اتخاذ الإجراءات الجمركية وإحباط محاولات التهرب

قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 14 لسنة 2023 وتحريز المضبوطات بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.