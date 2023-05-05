«شواطئنا بدون بلاستيك».. مبادرة لتطهير روميل في مرسى مطروح (صور)

انطلق شباب محافظة مطروح، اليوم الجمعة، في تنفيذ أعمال مبادرة تنظيف الشواطىء من البلاستيك والمواد الصلبة، بتنظيم من حزب حماة الوطن بمطروح ومؤسسة شباب بيحب مصر بالقاهرة بالتعاون مع مجلس مدينة مرسى مطروح، والتي تستهدف حملة للحفاظ علي البيئة البحرية بشاطئ روميل في إطار مبادرة تحت عنوان«شواطئنا بدون بلاستيك» كبداية لسلسلة حملات سيتم تنظيمها طوال موسم الصيف.

«شواطئنا بدون بلاستيك» في مرسى مطروح

وقال النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن مبادرة النظافة «شواطئنا بدون بلاستيك» في مدينة مرسى مطروح كانت بحضور وإشراف المستشار محمد رحومة أمين التنظيم والحاج هيبة أبو مريزيق عضو هيئة المكتب ومشاركة عبد الدايم أبو تمر أمين الشباب ومحمود ممدوح أمين السياحة وأمانة الإعلام بالحزب، ولفيف من مؤسسة شباب بيحب مصر تحت قيادة احمد فتحي الرئيس التنفيذي للمؤسسة.

شواطئ مطروح

وأضاف أن حملة تنظيف شواطئ مطروح وانطلاق المبادرة تضمنت التوعية للشباب المشارك حول أهمية الحفاظ على نظافة الشاطئ، وعدم ترك المخلفات وخاصة البلاستيك، كما جري التوعية بالآثار البيئة السلبية للأكياس البلاستيكية، لما لها من خطورة على الحياة البحرية والبرية، وخاصة أنها قد تتسبب فى تدهور الكائنات البحرية ولا تتحلل مع الوقت.

دعم السياحة في مطروح

ووجه النائب عيسى أبو تمر ببيان الشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح على دعم شبابنا العاملين في قطاع السياحة، موجها كل التحية والتقدير لعمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى طروح على تقديم الدعم للحملة وتسهيل إجراءات الشباب خلال الحملة من خلال تواجد العاملين بحي شرق ومدير شئون البيئة بمجلس المدينة على الجهيني.

التخلص من مخلفات البلاستيك

ونجحت حملة «شواطئنا بدون بلاستيك» في جمع كميات كبيرة من المخلفات المتراكمة من البلاستيك على شاطئ روميل التي يقذفها البحر منها المخلفات كالزجاج والبلاستيك والخشب والمطاط، ومستلزمات الصيد، وتأتي هذه المبادرة تنفيذاً لتوجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن واللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا بحزب حماة الوطن.

الحفاظ على البيئة البحرية

ومن جانبه أكد المستشار محمد رحومة أمين التنظيم بحماة الوطن بمطروح أن الهدف من الحملة والمبادرة هي تحمل الجميع مسئولية الحفاظ على البيئة البحرية والطبيعية للتنوع البيولوچى، وتحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية، ما بين الحزب ومؤسسات المجتمع المدني والمحليات والجهات المعنية بالحفاظ على التنوع البيولوجي للموارد الطبيعية وشواطئ مرسي مطروح الساحرة.