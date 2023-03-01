انحسار مياه البحر المتوسط على شواطئ الإسكندرية والعريش ومرسى مطروح

انحسرت مياه البحر علي شواطئ مرسى مطروح والإسكندرية والعريش في شمال سيناء، بعد تغير الأوضاع عن ما كانت عليه في الطبيعة من قبل، بسبب تغيرات في المد والجزر وغيرها من الظواهر، وأصبح الأمر اليوم مغايرا عما كان الوضع عليه، وانحسرت مياه البحر الأبيض المتوسط لتزداد المساحة الرملية بعدما كانت مختفية وتكسوها المياه.

وبدأت التغيرات في حالة شواطئ الإسكندرية ومطروح والعريش على مدار الأسبوعين، بدءا من ارتفاع الأمواج وصولاً إلى انحسار مياه البحر الأبيض المتوسط عليها.

انحسار مياه البحر في الإسكندرية

وظهر انحسار البحر المتوسط على شواطئ الإسكندرية في عدة مناطق منها منطقة سيدي بشر وتراجع مياه البحر منذ قرابة أسبوع وخلال تلك الأيام إلى الخلف لتنكشف المساحة الرملية مثلما كانت عليه في الصيف بل أزيد من ذلك مع انحسار المياه.

انحسار المياه على شواطئ مطروح والعريش

نفس الأمر من تراجع مياه البحر عن مستوى الشاطئ الذي عانت منه سواحل مرسى مطروح، من انحسار المياه على عدة شواطئ منها شاطئ العوام والباسنت وروميل والفيروز وغيرها، كما ظهر ذلك في ساحل مدينة العريش.

زيادة المساحة الرملية علي البحر

وقال الدكتور عمرو زكريا، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالإسكندرية، إن المساحة الرملية زادت عما كان عليه الوضع خلال الفترة الماضية نتيجة أن عملية الجزر أصبحت بقدر 50 سم بدلاً من 30 سم.

وأضاف عمرو زكريا في تصريحات لـ«الوطن»، أن انحسار مياه البحر يرجع إلى ازدياد الضغط شرق البحر بمقدار 20 بار يؤدي إلى انخفاض بحر المتوسط بنسبة 20 سم زيادة عن الـ30 سم المعتاد فأصبح 50 سم وبالتالي يكتشف جزء أزيد من الأرض.