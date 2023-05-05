جامعة أسيوط تشارك بـ19ورقة بحثية في مسابقة «جريس» العالمية لمكافحة الفساد

قال الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط إنه تلقي تقريرا مقدما من الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب عن مشاركة الجامعة فى المسابقة البحثية التي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة، في إطار الخطة التنفيذية للمبادرة العالمية؛ لمكافحة الفساد في مجال التعليم، وتمكين الشباب جريس.

مكافحة الفساد

وأكد رئيس جامعة أسيوط أهمية المسابقة التى تمثل إحدى آليات تنفيذ الهدف الاستراتيجي الرابع للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030، والمعني بالوصول إلى مجتمع واعٍ بمخاطر الفساد، وقادرٍ على مكافحته، خاصة المتعلق بتعزيز دور المؤسسات التعليمية والبحثية في خلق ثقافة رافضة للفساد بين الأطفال والشباب، والإجراء التنفيذي منه؛ والمتعلق بـتصميم وتنفيذ مبادرات توعوية لطلاب التعليم العالي حول مخاطر الفساد وآليات مكافحته.

الأوراق البحثية المقدمة من الطلاب

وأشار الدكتور أحمد عبد المولى، إلى أن الجامعة تشارك في المبادرة بعدد من الأوراق البحثية المقدمة من الطلاب، وتم تحكيمها من قبل لجنة تحكيم البحوث والعروض للمشاركين ، ضمت اللجنة نخبة من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات الجامعة، وهم؛ الدكتور ثابت عبد المنعم، والدكتور علاء عبد الحفيظ، والدكتور عبدالرحيم خليل، والدكتور محمد جابر قاسم، والدكتور محمد مصطفى حمد، والدكتورة مروة بكر، والدكتور عبد الله فيصل، والدكتور سليمان سعيد، والدكتور وليد عيد، والدكتور أحمد الشورى، والدكتور أحمد همام، والدكتور خالد طلبة، والدكتورة سناء أحمد، ومشاركة الإدارة العامة لرعاية الشباب؛ بإشراف الدكتور أحمد شريت مدير عام الإدارة.

مكافحة الفساد

وصرح الدكتور محمد العدوي وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب ومنسق المبادرة فى الجامعة، ومسئول تنظيم أوراق السياسات فى مجال مكافحة الفساد بالجامعة، أنه تم الانتهاء من عرض ومناقشة ( 19) ورقة سياسات مقدمة من طلاب وطالبات الجامعة، فى مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا من الكليات المختلفة على مدار السبعة أشهر الماضية؛ تمهيدا لمشاركة الجامعة فى فاعليات المبادرة.