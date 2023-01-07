أخبار قنا اليوم.. إصابة شاب وحملات تموينية وافتتاح معرضي أهلا رمضان

شهدت محافظة قنا، اليوم السبت، عدة أحداث، منها، إصابة شاب بطلق ناري أثناء مروره في أحد شوارع مدينة دشنا شمال المحافظة، فيما قدم المسؤولون والقيادات الشعبية التهنئة لمطرانيات قنا، بمناسبة أعياد الميلاد التي توافق 7 يناير من كل عام، فيما تمكنت الحملات التموينية من تحرير عدد من المحاضر ضد المخالفين.

شاب يتلقى طلقا ناريا

في مدينة دشنا، شمال محافظة قنا، أصيب شاب بطلق ناري في منطقة البطن ونقل على إثره إلى مستشفى دشنا المركزي، ومن ثم تم تحويله إلى مستشفى قنا العام نظرا لخطورة حالته.

كانت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا، تلقت بلاغا بإصابة شاب من مدينة دشنا تلقى طلقا ناريا طائشا أثناء مروره في أحد الشوارع بالمدينة، اتخذت كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

المسؤولون يقدمون التهنئة بأعياد الميلاد

هنأ اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، خلال جولته على مطرانيات دشنا وقنا وقوص ونقادة بمناسبة عيد الميلاد المجيد للتهنة بعيد الميلاد المجيد.

وأكد محافظ قنا، أن احتفال المصريين بمولد المسيح عيسى عليه السلام، رسالة محبة وسلام، مشيدا بروح الوحدة المصرية بنسيجها الوطني الواحد، والذي برهن عليه تلاحم أبناء مصر جميعا عبر تاريخهم الطويل.

وأشار إلى أن مصر دائما ما تقدم نموذجا فريدا في التعايش بين الأديان والوحدة الوطنية، وترسيخ وإعلاء قيم التسامح والسلام وعدم التمييز بين المواطنين على أرضها، وضمان المساواة بين الجميع في الحقوق والحريات والواجبات العامة، بما يكفل التماسك المجتمعي بين قطبي الشعب المصري من مسلمين ومسيحيين.

حملات لضبط السوق في عيد الميلاد المجيد

قال أحمد السيد، وكيل وزارة التموين في قنا، إن حملة تموينية كبرى شنتها الإدارات على الأسواق.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحملة تمكنت من ضبط كميات من الأرز والسكر وبعض السلع المتداولة بشكل غير قانوني، وحرر ضد التجار المخالفين محاضر.

افتتاح معرضي أهلا رمضان بقوص والوقف

افتتح اللواء أشرف الدوادي ، ومسؤولي التموين معرض أهلا رمضان قوص جنوب محافظة قنا، بأسعار مخفضة تصل إلى 30٪ عن الأسعار الموجودة كما تم افتتاح معرض أهلا رمضان بمركز الوقف شمال محافظة قنا، والذي شهد إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء السلع.