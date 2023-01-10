أخبار قنا.. انهيار حائط على أسرة والمحافظ يطمئن على المصابين وحريق القصب

شهدت محافظة قنا، أمس الاثنين، عدة أحداث، من بينها انهيار حائط على أسرة كانت نائمة، وأسفر عن مصر إحداها وإصابة الآخرين، فيما تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب في زراعات القصب، كما واصل محافظ قنا افتتاح معارض أهلا رمضان.

السيطرة على حريق في زراعات القصب

وفي جنوب محافظة قنا، سيطرت الحماية المدنية في محافظة قنا، من إخماد حريق، نشب في محصول قصب السكر، بمركز نقادة دون إصابات بشرية.

وكانت قوات الحماية المدنية، تلقت بلاغا بنشوب حريق في أراضٍ زراعية مزروعة بمحصول قصب السكر في مساحة 3 أفدنة، بقرية البحري قامولا بمركز نقادة جنوب محافظة قنا، وتمكنت من إخماد النيران قبل امتدادها لمناطق مجاورة ولا توجد إصابات بشرية، وأسفرت الواقعة عن إتلاف المحصول، وحرر محضر بالواقعة.

انهيار حائط على أسرة في قنا

وفي نجع حمادي، لقى شخص مصرعه، بينما أصيبت زوجته وطفلاهما، أمس الاثنين، إثر سقوط حائط منزل، بقرية الشعانية التابعة لمركز نجع حمادي.

كانت غرفة العمليات، تلقت بلاغا يفيد بمصرع جمال فوزي جاد، 45 عامًا، وإصابة زوجته سهير حسن جودة، تبلغ من العمر 40 عامًا، وطفلين أبنائهما، إثر سقوط حائط منزل عليهما في قرية الشعانية بمركز نجع حمادي.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، والمصابين لتلقى العلاج، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

محافظ قنا يطمئن على مصابي حادث انهيار منزل بقرية الشعانية

زار محافظ قنا ضحايا انهيار حائط منزل بقرية الشعانية التابعة لمركز نجع حمادي، ووجَّه المحافظ بتقديم كل أوجه الرعاية الطبية للمصابين لحين تماثلهم للشفاء وخروجهما من المستشفى.

وأصدر المحافظ تعليماته لمسؤولي التضامن الاجتماعي بسرعة صرف تكاليف الدفن والجنازة، وكذلك صرف إعانة التكافل الاجتماعي عقب انتهاء مراسم العزاء.

محافظ قنا يواصل افتتاح معارض أهلا رمضان بفرشوط

وافتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، معرض «أهلا رمضان» بمدينة فرشوط، لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين بأسعار تقل عن السوق.

وقال محافظ قنا إن معرض «أهلا رمضان» بمدينة فرشوط يعد المعرض الثالث الذي يتم افتتاحه خلال الأسبوع الجاري، بعد معرضي مدينتي قوص وقنا، ضمن سلسة من معارض «أهلا رمضان».