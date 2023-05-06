درجات الحرارة المتوقعة اليوم.. انخفاض طفيف والعظمى في القاهرة 28

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت، متوقعة حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة على كل الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للبرودة صباحا مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

ويكون الطقس مائلا للدفء على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلا للبرودة ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم السبت

تتساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

ويتوقع خبراء الأرصاد أنّ تسجل درجات الحرارة اليوم السبت 6 مايو في مدن ومحافظات الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة 28 - 16.

- العاصمة الإدارية 28 - 17.

- أكتوبر 29 - 16.

- بنها 28 - 17.

- دمنهور 26 - 16.

- وادي النطرون 27 - 15.

- كفر الشيخ 27 - 17.

- المنصورة 27 - 16.

- الزقازيق 28 - 17.

- شبين الكوم 29 - 17.

- طنطا 27 - 17.

- دمياط 26 - 18.

- بورسعيد 24 - 17.

- الإسماعيلية 29 - 18.

- السويس 28 - 17.

- العريش 24 - 16.

- رفح 23 - 16.

- رأس سدر 31 - 18.

- نخل 31 - 13.

- كاترين 32 - 18.

- الطور 32 - 18.

- طابا 29 - 22.

- شرم الشيخ 31 - 20.

- الإسكندرية 23 - 16.

- العلمين الجديدة 23 - 15.

- مطروح 22 - 16.

- السلوم 23 - 16.

- سيوة 26 - 18.

- رأس غارب 34 - 22.

- الغردقة 30 - 20.

- سفاجا 31 - 22.

- مرسى علم 32 - 21.

- شلاتين 32 - 20.

- حلايب 30 - 20.

- أبو رماد 29 - 20.

- رأس حدربة 29 - 20.

- الفيوم 28 - 17.

- بني سويف 29 - 17.

- المنيا 29 - 18.

- أسيوط 30 - 17.

- سوهاج 32 - 18.

- قنا 33 - 19.

- الأقصر 34 - 19.

- أسوان 35 - 20.

- الوادي الجديد 35 - 21.

- أبوسمبل 35 - 21.