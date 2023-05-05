حملات مفاجئة لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة بمواقف المنيا

واصلت مراكز محافظة المنيا، جهودها في تنظيم الجولات الميدانية والحملات المفاجئة، لمتابعة زيادة تعريفة المواصلات الجديدة المعلن عنها، عقب صدور قرار وزارة البترول بزيادة أسعار السولار، إلى جانب التشديد على وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة المقررة على السيارات وبالمواقف، والتنبيه على السائقين بضرورة الالتزام بها، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

انتظام العمل بمحطات الوقود

من جانبها تابعت الوحدات المحلية لمراكز المنيا وشمال وجنوب المحافظة، انتظام سير العمل بمحطات الوقود ومواقف السيارات للتأكد من استمرار العمل بتعريفة الركوب المقررة بعد زيادة أسعار السولار، حيث تبين التزام أصحاب المحطات بالأسعار الجديدة والتزام السائقين بالتسعيرة، مع الالتزام بوضع ملصقات للتعريفة الجديدة، على السيارات وبالمواقف.

أرقام التواصل مع غرف العمليات

وتناشد محافظة المنيا كافة المواطنين، بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم أي شكاوى للمواطنين في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة ركوب المواصلات لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة، وهي (2342200 - 2320001) والخط الساخن 114، ومنظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء 16528.

وشنت الوحدات المحلية في المنيا أمس حملات علي مواقف السيارات، لمتابعة تطبيق تعريفه المواصلات الجديدة، حيثُ تفقد رؤساء المراكز مواقف السيارات علي خطوط سيرملوي ـ المنيا، ملوي ـ أبوقرقاص، الروضة ـ ملوي، البياضية ـ ملوي، الاشمونين ـ ملوى، نواي ـ ملوي، السواهجة ـ ملوي، تونا الجبل ـ ملوي، بهدف متابعة تطبيق تعريفه الركوب وضبط أي مخالفة ومنع التلاعب فى التعريفة حفاظا على حقوق المواطنين.