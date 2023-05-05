مواعيد حفلات دار الأوبرا غدا في القاهرة ودمنهور وأسعار التذاكر
كتب:
صفية النجار
05:56 م | الجمعة 05 مايو 2023
حفلات الأوبرا
أعلنت دار الأوبرا تفاصيل حفلاتها غدا السبت 6 مايو، حيث تقدم حفلين أحدهما بالقاهرة والآخر في دمنهور.
واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي، تفاصيل حفلات الأوبرا:
فابريكا- نفين علوبة
يقام الحفل اليوم على مسرح دمنهور الساعة 8:30 بـ60 جنيها.
أوكسترا القاهرة السيمفوني
يقام الحفل اليوم على المسرح الكبير الساعة 8:30، بـ75 جنيها.
شروط حضور حفلات دار الأوبرا
شروط حضور حفلات المسرح الكبير بدار الأوبرا - تفتح الأبواب في تمام الساعة 7 مساء.
- الالتزام بالزي الرسمي «البدلة الكاملة».
- غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.
- ممنوع دخول الأطفال أقل من 7 سنوات.
- ممنوع التصوير.