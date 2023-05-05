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مواعيد حفلات دار الأوبرا غدا في القاهرة ودمنهور وأسعار التذاكر

كتب:

صفية النجار
05:56 م | الجمعة 05 مايو 2023
حفلات الأوبرا

حفلات الأوبرا

أعلنت دار الأوبرا تفاصيل حفلاتها غدا السبت 6 مايو، حيث تقدم حفلين أحدهما بالقاهرة والآخر في دمنهور.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي، تفاصيل حفلات الأوبرا:

فابريكا- نفين علوبة 

يقام الحفل اليوم على مسرح دمنهور الساعة 8:30 بـ60 جنيها.

أوكسترا القاهرة السيمفوني

يقام الحفل اليوم على المسرح الكبير الساعة 8:30، بـ75 جنيها.

شروط حضور حفلات دار الأوبرا

شروط حضور حفلات المسرح الكبير بدار الأوبرا - تفتح الأبواب في تمام الساعة 7 مساء.

- الالتزام بالزي الرسمي «البدلة الكاملة».

- غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

- ممنوع دخول الأطفال أقل من 7 سنوات.

- ممنوع التصوير.

 

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