تفاصيل حفلات الساقية ودار الأوبرا.. هتسهر فين النهاردة؟

كشفت كل من دار الأوبرا وساقية الصاوي، عن تفاصيل حفلات اليوم الخميس 4 مايو الجاري، والتي تقدم عدد من الأمسيات الفنية والغنائية في عطلة نهاية الأسبوع.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي، تفاصيل حفلات الأوبرا وساقية الصاوي اليوم الخميس، على هذا النحو:

حفلات ساقية الصاوي اليوم

يقام اليوم الخميس الموافق 4 مايو، حفل أم كلثوم، بسعر يبدأ من 50 جنيها ويبدأ في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، وحفل آخر على مسرح ساقية الصاوي يبدأ من الثامنة والنصف وحتى العاشرة.

حفلات دار الأوبرا المصرية اليوم

ويقام اليوم الخميس 4 حفلات على مسارح دار الأوبرا المصرية تفاصيلها كالتالي:

حفل الفنان ماندو وفرقته

يقام حفل الفنان ماندو وفرقته على المسرح المكشوف في تمام الثامنة والنصف.

حفل ختام مهرجان الفيمتو (المعهد العالى للفنون المسرحية)

يقام حفل ختام مهرجان الفيمتو على مسرح سيد درويش في تمام الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس.

حفل فرقة الانشاد الدينى

أما حفل فرقة الانشاد الدينى فيقام اليوم في تمام الساعة الثامنة والنصف على مسرح الجمهورية.

حفل الفنان علي الحجار

وأخيرا يقام اليوم حفل الفنان علي الحجار في تمام الثامنة والنصف على المسرح الكبير .