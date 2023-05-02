أسعار تذاكر حفلات دار الأوبرا اليوم.. تبدأ من 60 جنيها

باقة مميزة من الحفلات الفنية تنظمها دار الأوبرا المصرية لرفع مستوى الذوق العام ونشر الثقافة والترفيه بأسعار مناسبة لجميع الفئات، لتلبي اهتمامات الجمهور وأذواقه المتتوعة.

وضمن خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» تفاصيل حفلات الأوبرا المقامة اليوم، من حيث المواعيد والأماكن وأسعار التذاكر.

حفل بيانو مصطفى جرانة

يقام الحفل اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023، على المسرح الصغير، مساء الساعة الثامنة والنصف، وتبدأ أسعار التذاكر من 60 جنيها.

شروط حضور حفلات المسرح الكبير بدار الأوبرا

- تفتح الأبواب في تمام الساعة 7 مساء.

- الالتزام بالزي الرسمي «البدلة الكاملة».

- غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

- ممنوع دخول الأطفال أقل من 7 سنوات.

- ممنوع التصوير.