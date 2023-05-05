ضبط 3 أشخاص بالبحيرة متهمين بغسل 60 مليون جنيه من الاتجار في المخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني - الأمن العام» من اتخاذ إجراءات القانونية تجاه 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة؛ لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.

وأفاد التحريات بأن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات، فضلًا عن إيداع جزء منها في البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 60 مليون جنيه تقريباً، واتخذت الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.