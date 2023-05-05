مصرع 3 أطفال غرقا داخل ترعة بالشرقية.. وتشييعهم في جنازة مهيبة

لقي 3 أطفال جيران مصرعهم إثر غرقهم في الترعة المارة بين قريتي كفر عياد بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، وشيع الأهالي في قرية بحطيط الجثامين في جنازة مهيبة، حيث شارك في الجنازة جموع أهالي القرية في مشهد عكس الوداع المؤلم للأطفال الثلاثة.

مصرع 3 أطفال غرقا

تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارًا يفيد بمصرع 3 أطفال إثر غرقهم في الترعة المارة بين قريتي كفر عياد وبحطيط، وهم كل من محمود أحمد رفعت، وحسن عادل مرسي، وآدم محمد عاطف جيران مقيمين بقرية بحطيط.

وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة أبو حماد لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتبين أن الأطفال تغيبوا عن منزل ذويهم مغرب أمس، ولم يعودوا إلى منزلهم، ما دفع ذويهم لتحرير محضر بتغيبهم، وبتكثيف التحريات تم العثور عليهم غرقى في الترعة فجرًا، وذلك بعد توجههم للاصطياد من الترعة، وأن أحدهم طالب بالإعدادية واثنين بالابتدائية.

وتم انتشال الجثامين الثلاثة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وصرحت بالدفن.