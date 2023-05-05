بعد تصديق السيسي.. 31 تخصصا جديدا للدراسة بالجامعة البريطانية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، على إنشاء جامعة «جلوبال» لاستضافة فرع جامعة «هيرتفورد شاير» البريطانية، وذلك بعد ما تم عرضه من قبل الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والبحث العلمي، وموافقة مجلس الوزراء، لمنح درجات للماجستير والبكالوريوس لدراسات وتخصصات علمية جديدة بالدولة المصرية، مقرراً أن يكون مقرها في العاصمة الإدارية الجديدة.

وترصد بوابة «الوطن» في السطور التالية، التخصصات الدراسية العلمية، داخل مؤسسة «جلوبال» الجامعية في العاصمة الإدارية الجديدة، التي ستتكون على النحو الآتي:

31 تخصصاً جديداً للدراسة في جامعة «جلوبال»

- الذكاء الاصطناعي والروبوت.

- الأمن السيبراني والبحث المتقدم.

- إدارة الموضة للملابس.

- التربية.

- العلاج الطبيعي المتقدم.

- الأشعة والمسح الضوئي.

- التمريض للكبار.

- التغذية.

- علم النفس.

- علم الرياضة والتدريب.

- إدارة الأعمال الرياضية.

- الصيدلة العلاجية المتقدمة.

- أبحاث الدواء والسموم.

- إدارة البيئة المائية.

- التمويل والاقتصاد.

- دراسات الإدارة بنظم المعلومات.

- دراسات الإدارة مع القيادة.

- إدارة وتسويق الفعاليات.

- إدارة الأعمال.

- التمويل وبنوك الاستثمار.

- تحليل واستشارات الأعمال.

- إدارة الأعمال الدولية.

- هندسة كهربائية وإلكترونية.

- علوم الحاسب.

- علوم البيانات والتحليلات.

- الذكاء الاصطناعي والروبوت.

- إدارة المشروعات.

- البحث المتقدم.

- إدارة سلاسل الإمداد.

- العمارة.

- تصاميم الألعاب ثلاثية الأبعاد.