الرئيس السيسي لعامل في العاصمة الإدارية: «اتكلم ما تتكسفش وهعمل اللي أنت عايزه»

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تفقده الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدد من المنشآت بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، على الاطمئنان على العاملين في المشروع.

وقال الرئيس السيسي، لعامل في المشروع يدعى حامد صديق من سوهاج: «الصعايدة أحسن ناس»، ورد العامل: «أنت أحسن يا ريس»، ليسأله الرئيس: «عاوز إيه يا حمادة؟ قول ما تتكسفش؟»، فرد عليه العامل: «أتكلم بيني وبينك، فيه حاجات نقصاني كتيرة يا ريس».

وتابع العامل: «نفسي أقعد معاك يا ريس»، فرد عليه الرئيس السيسي: «عينيا الاتنين للي أنت عايزه»، ورد العامل: «أنا بحبك والله وانتخبتك في الانتخابات الأولى والثانية»، فقاطعه الرئيس السيسي، مداعبا: «ده ملهوش علاقة بإني أعملك اللي أنت عاوزه».

وتابع الرئيس السيسي: «تنتخب أو متنتخبش مش دي القضية، لأن أنت إنسان مصري، ولو فيه حاجة أقدر أعملهالك هعملهالك».