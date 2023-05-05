وزير الصحة: ممارسة الرياضة بشكل دوري تقي الجسم من الأمراض وتحافظ على صحة القلب

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، احتفالية تدشين شعبة طب القلب الرياضي، كإحدى شعب الجمعية المصرية لأمراض القلب.

وأشار وزير الصحة والسكان إلى أهمية ممارسة الرياضة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، موضحًا أن ممارسة الرياضة بشكل دوري تقي الجسم من الكثير من الأمراض وتحافظ على صحة القلب.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير أكد خلال كلمته أن إنشاء شعبة طب القلب الرياضي فرصة مهمة لتوعية المواطنين بشكل عام والرياضيين بشكل خاص بأهمية إجراء فحوصات القلب قبل ممارسة الرياضة.

الوزير يشيد بالأطقم الطبية التابعة للوزارة

وأضاف أن وزير الصحة والسكان أشاد بالأطقم الطبية التابعة للوزارة لما يقدمونه من مجهودات فى الحفاظ على صحة وقلب الرياضيين فى الملاعب المصرية، موضحًا أن الوزارة قامت بتوفير أجهزة صدمات القلب المتحركة فى الملاعب المصرية لسرعة التعامل الطبي مع الحالات.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن تدشين هذه الشعبة يعد أول سابقة فى المنطقة العربية وإفريقيا حيث تهدف هذه الشعبة إلى زيادة وعى المصريين بأهمية قلب الرياضيين، وذلك لحماية الرياضيين من توقف القلب المفاجئ فى الملاعب.

ومن جهته، أكد الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة والسكان الأسبق ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب على تعميم هذه التجربة وإدماجها مع الجمعية الطبية المصرية، لما له من مرود صحي وخاصة على الرياضيين.

رئيس الشعبة يؤكد أهمية فحص قلب الرياضيين

كما أشار الدكتور حازم خميس، رئيس الشعبة إلى أهمية فحص قلب الرياضيين من المدرسة حتى الاحتراف قبل ممارسة أى رياضة، لافتًا إلى متابعة التطور العلمي في هذا المجال وتقديم أحدث ما وصل إليه العلم من أبحاث وأجهزة ونصائح طبية في هذا الإطار، سواء للرياضيين المحترفين أو الممارسين بشكل عام لتوفير الوقاية من الأزمات القلبية التي قد لا يتوقعها بعض من يمارسون الرياضة.

حضر الاحتفالية عدد من أعضاء مجلس النواب وأعضاء الجمعية ولفيف من أطباء القلب والصحفيين والإعلاميين.