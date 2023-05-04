وزارة الصحة تعلن عن تطعيمات الحج 2023 .. إجبارية عدا لقاح الإنفلونزا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تطعيمات الحج 2023، الواجب على الحجاج تلاقيها قبل التوجه إلى الأراضي المقدسة، لإداء شعائر الحج، لافتة إلى أن التطعيمات المطلوبة هي لقاحات كورونا، وتطعيم الالتهاب السحائي، وسولك، والأنفلونزا الموسمية، مشيرة الى أنه لابد الحصول على لقاح كورونا قبلها بـ6 أشهر أو الحصول على جرعة جونسون اند جونسون، والحصول على شهادة تطعيم كورونا، مؤكدة الى أن تلقي اللقاحات شرطا أساسيا للحصول على شهادة صحية من خلال مكاتب تطعيم الحجاج والمعتمرين، لافتة الى أن كافة تطعيمات اجبارية عدا تطعيم الإنفلونزا.

تطعيمات الحج 2023

وأوضحت الوزارة أن مكاتب تلقي اللقاحات الدولية تعمل بشكل يومي من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة عصرا، للحصول على تطعيمات الحج 2023، لافتة إلى أن هناك تيسيرات لكافة الحجاج المسافرين للأراضي المقدسة، لتسهيل مهمة الحجاج، والحصول على اللقاحات، والشهادة الصحية لضمان السفر بشكل آمن وصحي.

الفئات الممنوعة للسفر إلى الحج 2023

واستعرضت وزارة الصحة والسكان الفئات الممنوعة من المواطنين للسفر للأراضي المقدسة، مشيرة الى أن هؤلاء الفئات الممنوعة تتضمن :-

- السمنة المفرطة.

- الحالات عالية العدوى، ودرجة عالية من مرضى القلب والأوعية الدموية.

- تليف الرئة.

- الحالات المصابة بألزهايمر.

- المصابة بالأمراض النفسية العالية.

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين في حال الرغبة معرفة أقرب مكتب للتطعيم، والحصول على شهادة تطعيم كورونا، التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن للوزاة 105، المخصص للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة والرد عليها من مصادرها المختلفة.

وأوضحت الوزارة أنها ستشارك ببعثة طبية مرافقة للمواطنين المسافرين، وتتكون من 75 طبيبا موزعين على 30 عيادة، مزودة بكافة الأدوية العلاجات لأصحاب الأمراض المزمنة.