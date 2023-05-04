«الصحة»: 1.1 مليون قرار علاج على نفقة الدولة بـ5.7 مليار جنيه خلال 5 أشهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان إصدار مليون و184 ألف قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة 5 مليارات و742 مليون و611 ألفا جنيه، خلال الفترة من شهر يناير الماضي وحتي 1 مايو الجاري 2023.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن قرارات العلاج الصادرة شملت تخصصات «أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، والأمراض الجلدية والعصبية».

وأضاف عبدالغفار أنه تمّ مناظرة 1945 مريضًا بمختلف محافظات الجمهورية، عن طريق تقنية الـ«فيديو كونفرانس»، لاستصدار قرارات علاجهم دون الحاجة للحضور إلى مقر الإدارة، مؤكدًا أنّ المدة الزمنية لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لا تتجاوز الأسبوع، ولا تتعدى 48 ساعة في حالات الطوارئ.

قرارت العلاج على نفقة الدولة

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد زيدان رئيس المجالس الطبية المتخصصة، إلى إضافة بعض العلاجات المستحدثة، ومنها «العلاج البيولوجي لبعض الأمراض المناعية، وأمراض التيبس الفقاري المناعي، وأمراض التصلب المتناثر»، واستحداث جلسات فصل البلازما، وعلاج أمراض الدم.

خطوات استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة

وأضاف زيدان أنّ خطوات استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، تتمثل في توجه المريض إلى أقرب مستشفى، وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى، تمهيدًا لتحرير «تقرير اللجنة الثلاثية» لتقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مع تضمين صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقرير الطبي والأبحاث الحديثة، وتقديمها عن طريق الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، دون تحمل المريض أي مشقة.

وأشار إلى أنّ الموافقة على طلب العلاج علي نفقة الدولة تصدر إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، ليتم إصدار القرار، وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول، ليتوجه إلى المستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة، مشيرًا إلى أن العلاج على نفقة الدولة يشترط أن يكون المريض من غير المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي، لافتا إلى أنّ الموقع الرسمي للاستعلام عن نتيجة قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة، باستخدام الرقم القومي.