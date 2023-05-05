نجوى كرم تطرح «شًغل موسيقى» أولى أغاني ألبومها الجديد

طرحت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، منذ قليل، أغنية «شغل موسيقى» أول أغاني ألبومها الجديد، المقرر أن تطرحه على فترات خلال الأيام المقبلة.

والأغنية الأولى من الألبوم تعاون معها فيها كل من الشاعر عامر لاوند ومن ألحان وتوزيع علي حسون.

وتقول كلمات الأغنية

روحي طقّت ما اتحمّل ليلة بلاهم

قلبي دقّة بدقّة يعاني قلبي يهواهم

ياللي ساكن نبض القلب وعارف بحالي

ماترحمني ليلة وترجع ليّا يا غالي

سامع بالمو سامع يوم بأدوية للهجران

راحو والقلب وحداني مكسور وتعبان

شوقي واصل للمرّيخ ودار الكواكب

الله وياهم يا قوّة تردّ الحبايب

شغّل موسيقى حزينة

دور ولفّ المدينة

آخر ألبومات نجوى كرم

يذكر أن آخر أعمال نجوى كرم ألبوم «مني إلك» الذي تم إصداره عام 2017، ومن بين أغاني الألبوم بعيدك، يحرفلك قلبك، على نوم عيني، قمر العشاق، آه من الغرام، نزلت البحر، الدنيي تحديت، حبيبي مين، تعا بورد بقلبي.

يذكر أن آخر حفلات نجوى كرم التي حققت نجاحا كبيرا حفلها بسوريا والذي استقبلها وقتها الجمهور السوري بالورد والزغاريد.