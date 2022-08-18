سوريا تستقبل نجوى كرم بالطبول والزهور قبل حفل الليلة (فيديو)

تحيي الفنانة نجوى كرم، مساء اليوم الخميس، حفلًا غنائيًا في دمشق بسوريا، وذلك بعد فترة طويلة من الغياب، وهو ما وصفته عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، بأن «قلبي عمّ بيدق من الفرحة مِتل ما تعوّدت، من بداياتي مع جمهور حقق لي أهمّ النجاحات بحياتي الفنّية، رح نرجع نتلاقى سوا بالشام بسوريا، حتى نرجع بالذكرى لأحلى إيّام عشناها مع بعض لاقونا».

ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها بـ«إنستجرام»، لحظة وصولها إلى سوريا، قبل ساعات من إحياء حفلها الغنائي المرتقب الليلة، والتي حولها الجمهور واستقبلها بعضهم بالدموع والأزهار ذات اللون الأحمر، وارتداء «تيشرت» مزين بصور نجوى كرم.

نجوم كرم تتفاعل مع الطبول السورية

وحرصت نجوى كرم على التفاعل مع جمهورها خلال استقبالها بالطبول والمزمار، وقيامها بالتصفيق على النغمات، والوقوف أمام هواتفهم المحمولة لالتقاط الصور التذكارية لها.

8 ملايين مشاهدة لأغنية ساعة بيضا

وطرحت نجوى كرم، مع نهاية شهر يوليو الماضي أغنية ساعة بيضا، وحققت ما يقرب من 8 ملايين مشاهدة، وتصدرت محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي بعدد من الدول العربية.

أغنية ساعة بيضا للنجمة اللبنانية نجوى كرم، من كلمات الشاعر أميل فهد، ألحان جورج مرديروسيان، توزيع روبير أسعد، ميكس وماستيرينغ فادي جيجي.