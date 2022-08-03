نجوى كرم عن حفلها في سوريا: «قلبي عم يدق.. اشتقنا لحفلات الشام» (فيديو)

عبّرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، عن سعادتها لإحياء حفلها الغنائي المرتقب في دولة سوريا، موضحة أن قلبها يدق من الفرحة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، ضمن مقطع فيديو تضمن لقطات وأجزاء من أغنيات وحفلات سابقة لها.

حفل نجوى كرم في سوريا يوم 18 أغسطس

وتحيي نجوى كرم، الملقبة بـ شمس الأغنية اللبنانية، حفلًا غنائيًا في سوريا يوم 18 أغسطس الجاري، وكتبت عبر حسابها بـ«إنستجرام»: «متل ما تعوّدت من بداياتي مع جمهور حققلي أهمّ النجاحات بحياتي الفنّية، رح نرجع نتلاقى سوا بـ18 أغسطس، بالشام، بقلعة دمشق سوريا، حتى نرجع بالذكرى لأحلى إيّام عشناها مع بعض، لاقونا».

وأكدت نجوى كرم، خلال مقطع الفيديو: «معقول أرجع على سوريا؟، وأرجع أغني؟، اشتقنا لحفلات الشام، أديش أكون فرحانة، لما يقدموني في حفلات سوريا بأني مطربة لبنان وسوريا، قلبي عم بيدق».

أغنية «ساعة بيضا» تتجاوز 3 ملايين مشاهدة

وطرحت نجوى كرم، الأسبوع الماضي أغنية «ساعة بيضا»، وحققت ما يزيد عن 3 ملايين مشاهدة عبر «يوتيوب»، من كلمات أميل فهد، لحن جورج مرديروسيان، توزيع روبير أسعد، ميكس وماستيرينج فادي جيجي.