حريق في حظيرة مواشي ونفوق 15 رأس أغنام وماشية بأسيوط

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق شب في حظيرة مواشي بقرية عرب العطيات البحرية التابعة لمركز أبنوب، مما تسبب في نفوق 15 رأس ماشية وأغنام وإصابة 3 رؤوس آخرين، دون وقوع أي خسائر بشرية.

بلاغ باندلاع حريق في حظيرة مواشي

كان اللواء احمد جمال الدين مدير أمن أسيوط، تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب، يفيد باندلاع حريق في حظيرة مواشي بقرية عرب العطيات البحرية دائرة المركز.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والإطفاء وضباط وحدة مباحث المركز وتبين اندلاع الحريق في حظيرة مواشي ملك «ع.ف.ع» وتمكنت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق دون امتداده لباقي المنازل المجاورة دون وقوع خسائر بشرية، ونتج عن الحريق نفوق 15 رؤوس ماشية وأغنام وإصابة 3 رؤوس آخرين.

تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.