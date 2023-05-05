محافظ أسيوط: انتظام مواقف السرفيس والالتزام بالتعريفة الجديدة

كلف اللواء عصام سعد محافظ أسيوط القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية على المواقف ومحطات الوقود لمنع استغلال المواطنين وضبط المخالفين، بعد تعديل أسعار تعريفة الركوب لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية وذلك عقب قرار زيادة أسعار السولار الذى أقرته لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول أول أمس، حيث أعلنت عن زيادة أسعار السولار بمقدار جنيه واحد للتر ليصبح سعر البيع في السوق المحلي 8.25 جنيه للتر فيما تستمر أسعار البنزين ثابتة بدون أي تغيير.

متابعة محطات الوقود

كما وجه اللواء عصام سعد رؤساء الوحدات المحلية بالاشتراك مع المتابعة الميدانية والإدارات التموينية بالمراكز لمتابعة محطات الوقود والبالغ عددها 154 محطة وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ومتابعة أي مشكلات وحل أي شكاوى تواجه المواطنين.

مواقف السرفيس

كما وجه بمتابعة انتظام سير العمل بكافة مواقف السرفيس والتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة وضع ستيكر بقيمة التعريفة على زجاج السيارة الأمامي والخلفي، بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب على مستوى المحافظة.

التزام السائقين بتحصيل الأجرة المقررة

وفى هذا الإطار قام رؤساء مراكز ديروط والقوصية ومنفلوط وأسيوط وأبوتيج وصدفا والبداري وساحل سليم والغنايم والفتح وأبنوب بالمرور الميداني على مواقف السرفيس لمتابعة سير العمل والاطمئنان على إلتزام السائقين بتحصيل الأجرة المقررة والتأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وتعليق بنرات ولوحات إرشادية وملصقات مدون عليها التعريفة الجديدة داخل الموقف لتعريف المواطنين بالأسعار الجديدة وعدم السماح لأي سائق بالتلاعب بالتعريفة المقررة والتنبيه على عدم السماح بخروج أي سيارة من المواقف بدون الاستيكر موضح به التسعيرة منعًا لاستغلال المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.