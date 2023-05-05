معلومات عن التاج الملكي البريطاني قبل حفل تتويج تشارلز الثالث

يتابع العالم غدا حفل تتويج الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا رسميًا، خلال خدمة تاريخية في دير وستمنستر، بنهج حديث وخفيف للإجراءات، وهناك بعض الأشياء لا تتغير أبدًا خاصة عندما يتعلق الأمر بالنظام الملكي ومن ضمنها التاج الملكي البريطاني، بحسب ما ذكرته شبكة «اي نيوز» البريطاني.

التاج الملكي البريطاني

ويتم استخدام تاج القديس إدوارد في لحظة تتويج الملك تشارلز، يزن 2.23 كجم، وفي عام 1953، رفعها رئيس أساقفة كانتربري آنذاك الدكتور جيفري فيشر عالياً ووضعها على رأس إليزابيث الثانية.

ويحتوي التاج البريطاني على إطار من الذهب الخالص ومرصع بالتورمالين، والياقوت الأبيض والأصفر، والعقيق، والزردوت، والزركون، والسبينل والزبرجد، وقطع خطوات، وقطع الورد، ومثبتة في زميلات ذهبية مصنوعة من المينا، ولها غطاء مخملي أرجواني مع شريط الفرو.

محتوي التاج البريطاني

والتاج مصنوع من الذهب ومرصع بـ 2868 ماسة و269 لؤلؤة و17 ياقوت و11 زمرد و4 ياقوت، ويحتوي على بعض من أشهر الجواهر في المجموعة روبي الأمير الأسود، وياقوت ستيوارت، وماس كولينان الثاني.

وصُنع التاج لتتويج تشارلز الثاني في عام 1661 وكان بديلاً لتاج العصور الوسطى، الذي تم صهره بأوامر من أوليفر كرومويل في عام 1649 بعد إعدام تشارلز الأول، وكان يُعتقد أن الأصل يعود إلى القديس الملكي في القرن الحادي عشر، إدوارد المعترف، آخر ملك أنجلو ساكسوني في إنجلترا.

تاج القديس إدوارد

وعلى الرغم من أنها ليست نسخة طبق الأصل من تصميم العصور الوسطى، إلا أنها تتبع النسخة الأصلية في وجود أربعة صلبان باتيه وأربعة فلور دي ليس وقوسين، وإنه تاج القديس إدوارد الذي يظهر في شعار النبالة الملكي للمملكة المتحدة وشعار البريد الملكي وفي شارات القوات المسلحة.

وكان هذا هو وزنها، حيث ارتدتها الملكة الراحلة حول قصر باكنجهام قبل تتويجها لضمان قدرتها على التحرك على رأسها، وفي إطار عملية سرية للغاية، تمت إزالة التاج لفترة وجيزة من برج لندن ليتم تغيير حجمه ليناسب رأس الملك.

وتاج الدولة الإمبراطورية هو تاج يرتديه الملك عندما يغادرون دير وستمنستر بعد التتويج، وإنه أيضًا التاج الذي كان جالسًا على نعش الملكة طوال جنازة الدولة.