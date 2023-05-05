البروفة النهائية قبل حفل تتويج الملك تشارلز.. تشديدات أمنية في لندن

قبل حفل تتوج الملك تشارلز الثالث، توجّه برفقة زوجته الملكة كاميلا إلى كنيسة دير وستمنستر لإجراء البروفة الأخيرة قبل مراسم التتويج المقررة غدًا، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

بروفة حفل تتويج الملك تشارلز

وسيصبح حفل تتويج الملك تشارلز بذلك الملك الـ40 في تاريخ بريطانيا الذي يتوّج، ويعود هذا التقليد إلى عام 1066، ووصلت قوات الشرطة على دراجات نارية قبل بدء الموكب الملكي، ولُفت الانتباه إلى الملك تشارلز حيث ظهر يلوح للجماهير من نافذة سيارته عند وصوله إلى الموقع لإجراء البروفة.

وعند وصول الملك تشارلز لإجراء البروفة، تجمع العديد من المتفرجين على جوانب الطريق وعند نقطة التفتيش المعدنية خارج الدير، بالرغم من هطول الأمطار للاطلاع على أفراد العائلة المالكة، منتظرين حفل تتويج الملك تشارلز وكان الحشد كبيرًا جدًا.

استعدادت أمنية لحفل تتويج الملك تشارلز

ويترقب ملايين الأشخاص في جميع أنحاء المملكة المتحدة وحول العالم مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، والتي تجمع بين المراسم الدينية والأبهة وتعتبر رمزية بالنسبة للعديد من الناس.

وتصل استعدادات الأمن في بريطانيا إلى أقصى مستوياتها لضمان انتهاء المناسبة الملكية دون وقوع أي انتهاكات، وستشهد هذه الاستعدادات وجود قناصة متمركزين على أسطح المنازل، بالإضافة إلى تفعيل تقنيات الغطاء الجوي والتعرف على الوجوه.

وسيكون أكثر من 11000 شرطي حاضرين، بالإضافة إلى وحدات الأسلحة التكتيكية والمسدسات والرشاشات، وستكون هناك مركبات استجابة مسلحة جاهزة للتدخل في حالة الضرورة.