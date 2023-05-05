دليلك الشامل لجميع مراحل حفل ومراسم تتويج الملك تشارلز

يستعد الملايين في المملكة المتحدة وحول العالم لمتابعة مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، والتي تمثل احتفالا رمزيا يجمع بين الطقوس الدينية والمراسم الرسمية، والتي ستقام في كنيسة ويستمنستر غدا، بحسب ما ذكرته شبكة «بي بي سي» البريطانية.

موكب الملك نحو كنيسة وستمنستر

وسيكون تشارلز بصحبة زوجته الملكة القرينة كاميلا، الملك الرابع والأربعين الذي يتوج في هذه الكنيسة منذ عام 1066، وسيشهد هذا اليوم العظيم احتفاءً بتقاليد وعادات تمتد لأكثر من 1000 عام، وفيما يلي تفاصيل أحداث ذلك اليوم المتوقعة.

تنطلق الاحتفالات الرسمية بموكب من قصر باكنجهام متجها إلى كنيسة ويستمنستر، حيث سيسمح للجمهور بالدخول إلى مناطق مشاهدة الموكب اعتبارا من الساعة السادسة صباحا.

ويتوجه الحشود إلى جانبي طريق «ذا مال» الذي يطل على القصر الملكي، حيث سيتم توفير مواقع رسمية للجمهور وتركيب شاشات عرض كبيرة في متنزهات هايد بارك وجرين بارك وسانت جيمس لبث الاحتفالات مباشرة للجمهور عندما يمتلئ جانبي الطريق.

وتم وضع مقاعد خاصة أمام قصر باكنجهام للضيوف المدعوين، بمن فيهم قدامى المحاربين وعاملو خدمات الرعاية الصحية الوطنية ورعاية المسنين وذوي الإعاقات.

وفي صباح السبت، يتجمع نحو 200 فرد من القوات المسلحة، أغلبهم من وحدة سلاح الفرسان الملكية، للمشاركة في الموكب المتجه من كنيسة ويستمنستر، كما سيصطف 1000 فرد آخر من القوات المسلحة على جانبي الطريق، ومن المتوقع أن يكون حجم الموكب أصغر بكثير من نظيره الذي أقيم في عام 1953، حيث شارك فيه أفراد من أسر ملكية لبلدان أخرى ورؤساء وزراء دول الكومنولث.

بدء الموكب

وسينطلق الموكب من قصر باكنجهام ويسير عبر «ذا مال» باتجاه ميدان الطرف الأغر، ثم يتجه إلى طريق وايتهول وشارع البرلمان، قبل الوصول إلى الباب الغربي العظيم لكنيسة ويستمنستر.

وسيتميز هذا الموكب بخروج عن التقاليد، حيث سيجلس الملك تشارلز في عربة اليوبيل الماسي الملكية، بدلاً من العربة الذهبية الملكية الأقدم.

الوصول إلى كنيسة وستمنستر

ومن المتوقع أن يصل الموكب إلى الكنيسة قبل الساعة 11 صباحاً، ويُفترض أن يرتدي الملك تشارلز زيه العسكري بدلاً من الزي التقليدي الذي اعتاد الملوك ارتداؤه في المناسبات السابقة، والذي يتضمن السراويل القصيرة والجوارب الحريرية، ثم يدخل من الباب الغربي العظيم، ومن ثم يسير عبر صحن الكنيسة إلى أن يصل إلى قاعتها الوسطى.

وسيبدأ الاحتفال في الساعة 11 صباحاً، وسيتضمن مقطوعات موسيقية اختارها الملك تشارلز بنفسه، بما في ذلك 12 مقطوعة كتبت خصيصاً لهذه المناسبة، بما في ذلك مقطوعة للفنان أندرو لويد ويبر، وموسيقى أرثوذكسية يونانية تخليداً لذكرى والده الأمير فيليب.

وسيكون هناك عدة مراحل أخرى سيقوم بها الملك خلال حفل تتويجه وهيا:

المرحلة الأولى: الإقرار

المرحلة الثانية: القَسَم

المرحلة الثالثة: المسح بالزيت

المرحلة الرابعة: التنصيب

المرحلة الخامسة: الجلوس على العرش

الملكة القرينة

و بعد تتويج الملك، سيتم مسح الملكة كاميلا بالزيت وتتويجها، ومن ثم جلوسها على العرش في مراسم أكثر بساطة، ولن يتعين عليها الإدلاء بالقسم، و سيتم وضع تاج الملكة ماري على رأسها، والذي صُنع في الأصل لحفل تتويج الملكة ماري والملك جورج الخامس، وتم تعديل التاج لاحقاً وإزالة بعض الأقواس وترصيعه بماسة كلينان الثالثة والرابعة والخامسة.

المناولة

في الجزء الأخير من المراسم الكنسية، يشارك الملك والملكة في طقس المناولة، وهو الطقس الرئيسي للعبادة في الكنيسة.

مغادرة الكنيسة

عند انتهاء المراسم، يقف الملك والملكة ويتركان عرشيهما، ومن المحتمل أن يتجهان إلى مصلى القديس إدوارد، حيث سيخلع الملك تشارلز تاج القديس إدوارد ويضع تاج الإمبراطورية على رأسه، ثم ينضمان إلى الموكب الذي سيرحل من كنيسة وستمنستر وسط عزف النشيد الوطني.