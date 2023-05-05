رامي صبري يحيي ذكرى ميلاد شقيقه الراحل كريم: في الجنة إن شاء الله

أحيا الفنان رامي صبري، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، ذكرى ميلاد شقيقه الراحل كريم صبري والذي رحل عن عالمنا في 2021.

ونشر رامي صبري صورة تجمعه بشقيقه الراحل وعلق عليها قائلا: «ياه على الدنيا لما تفكر تعاندنا ليه على غفلة، عن أغلى الناس تبعدنا، ليه وف ثانية تاخد مننا حبيبنا ياه على الدنيا، أخي كريم النهارده عيد ميلاده حبيبي في الجنة إن شاء الله، الله يرحمك ويغفر لك يا حبيبي».