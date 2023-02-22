رامي صبري يحتفل بتحقيق 10 ملايين مشاهدة بأغنية «مع نفسي»

احتفل الفنان رامي صبري مع جمهوره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بتحقيق أغنية «مع نفسي» 10 ملايين مشاهدة على «يوتيوب».

وشارك رامي صبري فيديو كليب «مع نفسي»، وعلق: «10 ملايين مشاهدة على يوتيوب لأغنية مع نفسي».

حفلات رامي صبري

ويستعد رامي صبري، لإحياء حفل غنائي في الكويت، الذي روج له عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بطرح البوستر الدعائي للحفل، معلقا: «حفل الكويت 17 مارس»ز

يذكر أنه جرى إلغاء حفل رامي صبري في الإسكندرية، يوم 10 فبراير الجاري، بسبب حالة الطقس.