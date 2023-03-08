رامي صبري يعلن نفاد تذاكر حفله في الكويت.. يقام 17 مارس

أعلن الفنان رامي صبري، عبر حسابه بتطبيق تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، نفاد تذاكر حفله في الكويت، الذي يقام يوم 17 مارس الجاري.

ونشر رامي صبري البوستر الدعائي وعلق عليه: «نفاد جميع تذاكر حفل رامي صبري بالكويت».

إلغاء حفل رامي صبري في الإسكندرية

وألغي حفل رامي صبري يوم 10 فبراير الماضي، في الإسكندرية، بسبب سوء الأحوال الجوية حسبما أعلن المطرب عبر «فيس بوك»: «جمهور إسكندرية.. نظرا لسوء الأحوال الجوية التي تمر بها مدينة الإسكندرية، وحفاظا على سلامة الجميع.. نأسف لإلغاء حفل رامي صبري».