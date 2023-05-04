«الزراعة»: إقبال غير مسبوق على توريد القمح وارتفاع في الإنتاجية

أجرى الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي بوزارة الزراعة، ومدير عام التعاون الزراعي في المديرية، ومديرعام الشؤون الزراعية، ومديرو الإدارات التعاونية والزراعية جولة في محافظة الأقصر؛ لمتابعة أعمال حصاد وتوريد القمح لهذا العام.

وقال «عيسى»، لـ«الوطن»، إنّ هناك إقبالاً غير مسبوق من المزارعين على توريد القمح للشون والصوامع التابعة لوزارة التموين للموسم الزراعي الحالي وذلك للأستفادة من السعر المعلن من قبل الحكومة وقدرة 1500 جنيه للأردب، والذي أعتبره الفلاحين والمزارعين بأنه سعر جيد ومرضي وعادل، فضلاً عن أن الفلاح المصري لديه حس وطني ويعلم أن الدولة المصرية تقف في ظهره وتقدم له الدعم اللازم للأنتاج وأنه المستفيد الأول من إعادة توزيع القمح في صورة خبز مدعم، لافتاً إلى أن الأنتاج هذا العام مبشر للغاية بسبب ظروف الطقس وانتاجية الفدان مرتفعة في كافة المحافظات.

أكد أنه بناءاً على تعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لقيادات الوزارة بالتواجد الدائم مع المزارعين في جميع المحافظات لمتابعة حصاد وتوريد القمح وبالتنسيق مع الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة تم تنظيم جولة لزيارة ثلاث محافظات وهي الأقصر وقنا وسوهاج، لمتابعة حصاد وتوريد القمح وتذليل المعوقات التي تواجه المزارعين أثناء التوريد، ومتابعة توزيع الأسمدة خلال الموسم الزراعي الصيفي.

تابع أنه تم التواجد مع المزارعين في محافظة الأقصر والمرور على أعمال حصاد و دراس القمح خارج الزمام بأراضي «الدير» وعقد اجتماع مع اعضاء التعاونيات بالمحافظه لحث المزارعين على التوريد وتشجيعهم على الزراعات التعاقدية لمحصول الذرة وفول الصويا وعباد الشمس بالأسعار المعلنة من قبل الحكومة.

أشار إلى أن هناك استنفار من قيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لمتابعة حصاد القمح وتوريده في كافة المحافظات، فضلاً عن متباعة توفير الأسمدة الازوتية المدعمة للمزارعين ومتابعة انتظام صرفها وحل المشكلات على أرض الواقع.