«الزراعة» تشجع الفلاحين على توريد القمح من خلال برنامج «سر الأرض»

صممت الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لوحات إرشادية عبارة عن «بوسترات» تتضمن شخصيات جرافيكية ورسومات، بالإضافة إلى عبارات تم اختيارها بعناية لرفع الوعي لدى المزارعين وحثهم على توريد القمح للشون والصوامع للموسم الزراعي الحالي 2023، وذلك من خلال برنامج «سر الأرض»، تماشيًا مع سياسة الدولة للحد من آثار الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم والتي تسببت في رفع أسعار الحبوب عالميًا.

وقال الدكتور حاتم الحمادي، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي: «إن البوسترات أحد الوسائل الإرشادية التي يتم استخدامها لتوصيل الرسائل الموجهة إلي جمهور الزراع بمختلف فئاتهم العمرية وذلك لما تتمتع به الصورة من قدرة على الوصول للجمهور وتعلقها بالأذهان بشكل أعمق و أسرع».

وأضاف أنه تم تعميم هذه التصميمات على كافة العاملين بالجهاز الإرشادي بجميع المحافظات لنشرها بين المزارعين و كذا نشرها علي مواقع التواصل الاجتماع.

وأكد المهندس محمد عبد الله مصطفي المدير الفني لبرنامج سر الأرض أن البرنامج منذ بدايته في 1990 ينفذ العديد من الأنشطة الإرشادية، مثل الحلقات الدرامية والتنويهات الإرشادية والحلقات الإذاعية، ويعد تنفيذ «البوسترات» باستخدام شخصيات جرافيك ورسومات نشاطًا جديدًا تم إدراجه ضمن أنشطة البرنامج، وسيتم تدريجيًا التوسع في هذا المجال ليشمل جميع المجالات الزراعية.

وتتضمن «البوسترات» جملًا بسيطة وسهلة، منها «ورد قمح فيد وأستفيد»، وكذلك «ورد قمح تضمن أكلك»، وجملة «ورد قمح احمي بلدك».