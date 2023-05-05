مراسل «القاهرة الإخبارية»: أعمال سلب ونهب من «الدعم السريع» للمراكز التجارية بالسودان

قال محمد إبراهيم مُراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من الخرطوم، إن ميليشيا الدعم السريع تقوم بأعمال سرقات في المراكز التجارية، وتستهدف المواقع الاستراتيجية ومقرات البعثات الدبلوماسية، وتتعرض للمارة بالشوارع الرئيسية وتصادر ممتلكاتهم والمركبات التي يستقلونها تحت تهديد السلاح.

انفجارات وسط الخرطوم

وأضاف «إبراهيم»، أن منطقة وسط الخرطوم شهدت انفجارات بالقرب من مقر قيادة الجيش السوداني، والقصر الجمهوري، الذي يقع في السوق العربية، وهناك تحليق جوي للطائرات في أنحاء مختلفة من العاصمة، فضلًا عن مواجهات في منطقة وسط الخرطوم.

مواجهات عنيفة

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية»، إلى أن هذه المناطق شهدت مواجهات عنيفة في وقت سابق بين ميليشيا الدعم السريع والجيش السوداني، فضلًا عن أن الجيش السوداني يستهدف الأماكن التي تتواجد فيها الميليشيا بكثافة، ويقوم بمحاصرة المتسللين ويضع نصب أعينه الأماكن ذات القوى لمليشيا الدعم السريع، ومطاردته لها في وسط الخرطوم