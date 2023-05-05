بطائرات من الحرب العالمية الثانية.. سلاح الجو البريطاني يستعد لتنصيب الملك تشارلز

حدث تاريخي ينتظره الكثيرون حول العالم؛ والمتابعون للعائلة المالكة البريطانية يتطلعون لمعرفة الشكل الذي سيظهر به حفل تنصيب الملك الجديد، فأكثر من 60 طائرة من البحرية الملكية والجيش البريطاني وسلاح الجو الملكي ستشارك في تتويج الملك تشارلز الثالث، وستُحلّق فوق معالم لندن التاريخية وفوق قصر باكنجهام، في الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش، غدًا السبت.

الملازم أول سيب ديفي، البالع من العمر 45 عامًا، والذي يعيش في سويندون، ويخدم في سلاح الجو الملكي البريطاني، قال إنّه شعر بأنه محظوظ للغاية لقيادة الطائرة «لانكستر بومبر» ذات الأهمية التاريخية لهذه المناسبة.

وأوضح لهيئة الإذاعة البريطانية BBC: «المشاركة في مثل هذه المناسبة العظيمة لبلدنا، شرف كبير في حد ذاته، كما أن القيام بذلك في طائرة مهمة لتاريخ أمتنا مثل لانكستر بومبر يزيد هذا الشرف بمقدار 10 أضعاف».

ضوضاء لا تصدق

الطيار البريطاني الذي يعتاد على النوع الحديث من الطائرات جرب قاذفة القنابل «لانكستر بومبر» في إطار التدريبات التحضيرية لعرض تتويج الملك تشارليز الثالث، ووصفها بأنها تحدث ضوضاء لا تصدق بقمرة القيادة، وهي المفجر الرئيسي خلال الحرب العالمية الثانية.

يصف «ديفي» الطائرة بالتاريخية، لدورها الكبير في الحرب العالمية الثانية ولأنها كانت الطائرة المفضلة للملكة الراحلة إليزابيث الثانية، «الجانب المفضل لدي من الطائرة هو ما تمثله للأشخاص الذين خدموا في سلاح الجو الملكي قبلي، ودفعوا الثمن النهائي للحرية التي نتمتع بها اليوم».

وعن حب وإعجاب الملكة الراحلة بها أوضح: «كلما ظهرت لقطات لانكستر وهي تحلق فوقها، بدت الملكة إليزابيث الثانية سعيدة للغاية بابتسامة كبيرة، وأعتقد أن هذا على الأرجح لأنه ذكرها بالوقت الذي تولت فيه العرش، وليس لدي شك في أن الطائرة لها نفس الأهمية للملك تشارلز الثالث».

تقسيم الطائرات إلى مجموعات

تُقسم الطائرات الستين التي ستشارك في رحلة تتويج الملك إلى مجموعات صغيرة من الطائرات، كل مجموعة لديها وقت محدد للوصول إلى قصر باكنغهام، حسبما أوضح لـ«BBC».

وتتشكل المجموعات من قاذفة «لانكستر» وطائرتين من طراز «سبيتفاير» وطائرتين من طراز هوكر هوريكان وهو قائد التشكيل.