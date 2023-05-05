مراسل «القاهرة الإخبارية»: استنفار أمني في لندن لتأمين حفل تتويج الملك تشارلز

قال محسن حسني مراسل «القاهرة الإخبارية» من لندن، إن الوفود المشاركة في حفل تتويج الملك تشارلز تبدأ اليوم التوافد على قصر باكنجهام، في حفل استقبال وعشاء كبير يقام الليلة للمدعوين من أمراء ورؤساء وملوك من دول مختلفة حول العالم، استعدادًا لمراسم التتويج التي تقام غدًا في كنيسة ويستمنستر بوسط العاصمة البريطانية بلندن.

حدث تاريخي منذ عام 1066

وأضاف، «حسني» في رسالته لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا الحدث التاريخي تحافظ عليه بريطانيا منذ نحو 1000 عام، تحديدًا منذ عام 1066، وهو العام الذي تم فيه تتويج الملك ويليام الفاتح، وهو حدث تعتز به بريطانيا والبريطانيين.

وأشار إلى أنه على المستوى الأمني، توجد حالة من الاستنفار الشديد وعدد كبير من سيارات الشرطة توجد في محيط ووسط العاصمة البريطانية لندن، استعدادًا لتأمين الحفل الضخم والضيوف وموكب الملك، الذي سينطلق من قصر باكنجهام ويصل إلى كنيسة ويستمنستر لإقامة المراسم ثم يعود الموكب مرة أخرى إلى قصر باكنجهام.

الكلفة الأمنية للحفل

وأوضح أن الخبراء الأمنيين قالوا إن التكلفة الأمنية لهذا الحفل تصل إلى 150 مليون جنيه استرليني، وأوضحت الصحف البريطانية أن هذه التكلفة تضاعفت بسبب حدثين مرتقبين، الأول هو مظاهرة كبيرة يقوم بها نشطاء البيئة اعتراضًا على الطائرات الخاصة التي تقل الأمراء والملوك لحضور الحفل، والحدث الثاني هو مظاهرة لعدد من المناهضين للملكية في البلاد والذين يحاولون تحويل بريطانيا إلى جمهورية، وهو ما تسبب في مضاعفة التكلفة الأمنية لتأمين هذا الحدث الضخم.