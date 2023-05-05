كيف ظهر الملك تشارلز الثالث وزوجته كاميلا قبل حفل التتويج؟

قبل ساعات قليلة من الاحتفال بمراسم تتويج الملك تشارلز، ملكًا على بريطانيا، والمقرر أن تتم بجانب الملكة في حفل كبير، ظهر برفقة زوجته «كاميلا»، داخل قاعة الضيوف الزرقاء، داخل قصر باكنجهام في العاصمة لندن، بحسب ما ورد في موقع القصر.

ظهور الملك تشارلز وزوجته قبل مراسم التتويج

بملابس كلاسيكية، تتميز بلونها الأزرق، ظهر الملك تشارلز وقرينته «كاميلا»، داخل قاعة الضيوف الزرقاء، ونشر القصر الملكي عبر حسابه على «تويتر»: «مع اقتراب حفل تتويج صاحبي الجلالة، تمت مشاركة صورة جديدة للملك والملكة في القاعة الزرقاء المخصصة للضيوف في قصر باكنغهام».

ومن المقرر أن تبدأ مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث في تمام الساعة 11 صباحًا، من صباح الغد في كاتدرائية وستمنستر، وينصب «تشارلز» في مراسم دينية يجريها كبير أساقفة كانتربيري، كما ستنصب «كاميلا» الملكة القرينة، بحسب ما ورد في موقع قصر باكنجهام.

كيفية مراسم التتويج لملك بريطانيا

وتتضمن مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، القسم بالإخلاص لبلاده وشعبه، وسوف يتعهد بأن يكون «المدافع عن الإيمان المسيحي» لكن مساعدي القصر ومسؤولي الكنيسة يخططون لإضافة المزيد من الكلمات التي تسمح للملك بالاعتراف بأنه يخدم جميع الأديان، ثم الدهن بالزيت، ثم تكريم، وأخيرًا التنصيب، وسيضع تشارلز تاج سانت إدوارد على رأسه، وسيصبح اسمه رسميًا الملك تشارلز الثالث.

ثم سيجلس على كرسي التتويج ممسكًا بصولجان وعصا الملك، وهما رمزيه لسلطته على الأمة والسيادة ولتمثيل العالم المسيحي، كما حرص على دعوة أعراق متعددة وديانات مختلفة للتأكيد على تنوع العرقي في بريطانيا الحديثة، ونحو 2000 شخص من مختلف دول العالم.

عزف الموسيقى الأرثوذكسية اليونانية

وسيتم عزف الموسيقى الأرثوذكسية اليونانية خلال حفل التتويج، تلبية لطلب الملك تشارلز، وذلك تكريمًا لوالده الراحل، دوق إدنبرة، على أن تؤديها فرقة البيزنطية، كما تم تكليف اللورد لويد ويبر بكتابة نشيد التتويج ، فيما يأمل الملحن أن «يعكس المناسبة السعيدة».