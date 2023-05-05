اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «الحوار الوطني.. النقابات ترفع شعار حقوق العمال»

تقرأ في عدد «الوطن»، غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

ترصد توصيات ومقترحات النقابات والمجتمع الأهلى على طاولة المناقشات

الحوار الوطنى.. النقابات ترفع شعار «حقوق العمال»

«المعلمين»: قدمنا ورقة عمل تتضمن وجهة نظرنا وأولويات العمل الوطنى و«المهندسين»: لدينا رؤية متكاملة لإصلاح ملف التعليم الجامعى الهندسى

«العلاج الطبيعى»: نحتاج إلى مراكز لتقديم خدمات علاجية ميسَّرة لذوى الاحتياجات.. و«المحامين»: نطالب بالوصول لحلول جذرية لأزمات النقابات المهنية

«البدوى»: شعارنا عدم الالتفات للمطالب الفئوية.. ونركز على إصلاح قوانين العمال.. والحرية النقابية يجب تنظيمها بالقانون حتى لا تتحول إلى فوضى

مصر تتقدم عالمياً فى «الاقتصاد الدائرى» مقارنة بالصين وبريطانيا

«ابـدأ».. توطين الصناعة والحد من الاستيراد

«الوزراء»: لدينا 51 مصنعاً لإعادة التدوير و421 محطة لمعالجة المياه

المبادرة الرئاسية تشجع المنتج المحلى من خلال تعزيز دور القطاع الخاص

ودعم المصانع المتعثرة للعودة إلى العمل.. وتيسير الحصول على الأراضى

إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل قريباً

«شحاتة»: تتماشى مع متطلبات سوق العمل فى الجمهورية الجديدة

العضو المنتدب لـ«ابدأ»: دعمنا 900 مصنع.. ولدينا شراكات مع 23 أجنبياً.. ونعمل لتوفير 16 مليار دولار و150 ألف فرصة عمل

رئيس «رجال الأعمال»: دعم كهرباء المصانع وإسقاط الضريبة

العقارية أمر جيد.. والمبادرة ستحل مشكلات الصناعة مع الوقت

مستثمرون: الدعم الرئاسى للمبادرة يمنحها زخماً

وقطاع الصناعة قادر على تلبية احتياجات السوق المحلية

اقتصاديون: «المبادرة» لها دور كبير فى دعم القطاع الخاص.. وتروج للمشروعات الكبرى وتوفر آلية للتعامل مع المستثمرين بالداخل والخارج

«بشائر الخير» تحقق أحلام الخريجين

اليوم.. بدء امتحانات التيرم الثانى لطلاب النقل

الصفحة الثانية

«الإسكان»: المجتمعات العمرانية تطلق بوابة لدعم الاستثمار

«الصحة»: فحص 8.3 مليون طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم»

«عبدالغفار»: نستهدف 30 ألف مدرسة حكومية وخاصة.. و«ضاحى»: تحويل المصابين إلى التأمين الصحى

«التعليم»: تطوير المناهج وفق استراتيجية التنمية

إقبال كبير من السائحين على شواطئ الغردقة بسبب «الحر»

«حجازى»: نركز على إدخال المفاهيم الحديثة والمواطنة والذكاء الاصطناعى

«الأرصاد» تحذر من 3 ظواهر جوية وأمطار اليوم

«الداخلية»: دورة تدريبية لتقديم خدمات المشورة الطبية

وزير قطاع الأعمال: تنوع الموارد الطبيعية والصناعات وراء قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الأزمات

«عصمت»: نستهدف صناعات تحويلية جديدة فى نطاق عمل شركة سيناء للمنجنيز

بدأ العمل بعد «الثانوية» وتخرج فى كلية اللغات والترجمة بتقدير جيد جداً

طبيب الأسنان: «الفن حياتى.. وأشارك بلوحتى دفء الجنة»

«أنس» من نجار إلى محاضر «إنجليزى»: «عايز أفيد غيرى»

«بيشوى».. أول مصرى تعرض لوحاته فى «برشلونة للفنون»

الصفحة الثالثة

«الوطن» ترصد توصيات ومقترحات النقابات والمجتمع الأهلى على طاولة المناقشات (٦)

نقابيون: التشريعات أولويتنا.. ونتطلع لمخرجات تحقق مطالبنا

«المهندسين»: لدينا رؤية متكاملة لإصلاح ملف التعليم الهندسى.. و«المحامين»: نطالب بالوصول لحلول جذرية لأزمات النقابات المهنية

مجدى البدوى: الحرية النقابية يجب تنظيمها بالقانون حتى لا تتحول إلى فوضى.. والإصلاح السياسى محور مهم لتحقيق باقى الإصلاحات

المقرر المساعد للجنة النقابات: نركز على إصلاح القوانين المنظمة لأوضاع العمال

شعارنا عدم الالتفات للمطالب الفئوية.. وتوحيد الآراء والتوجهات أهم مميزات الحوار الوطنى للوصول إلى نتائج إيجابية وهو الهدف الرئيسى من دعوة «السيسى»

الصفحة الرابعة

منزل ومشروع مجاناً «بشائر الخير» تحقق أحلام الخريجين بالوادى الجديد

فتح باب التقديم أمام «شباب الخارجة» للاستفادة من «بيتك غيطك مصنعك»

المستفيدون: مشروع متكامل ويحقق العائد للأسر ويدعم التنمية

«أبوزياد»: كل الخدمات متوفرة لدينا.. ولم أتردد فى نقل أسرتى بحثاً عن الهدوء والزراعة والإنتاج

«متولى»: تسكين منازل «المنيرة» وتوزيع الأفدنة للمستفيدين يعد ضمن خطة الجذب السكانى

د. محمد الزملوط: إنشاء 3 قرى ريفية نموذجية تحمل شعار «بيتك - غيطك - مصنعك» ضمن أكبر مشروع إنتاجى متكامل

محافظ الوادى الجديد: منزل ريفى و5 أفدنة مجاناً تنتظر شباب الخريجين من 9 محافظات

إنشاء بنية تحتية متكاملة للقرى الثلاث النموذجية «بشائر الخير» لتنفيذ مشروع الجذب السكانى

الصفحة الخامسة

المبادرة الرئاسية تشجع الاعتماد على المنتج المحلى من خلال تعزيز دور القطاع الخاص

«ابــدأ».. الطريق لتوطين الصناعة.. والحد من الاستيراد

إنشاء 17 مجمعاً صناعياً بـ15 محافظة بتكلفة استثمارية بلغت 10 مليارات جنيه

الصفحة السادسة

توطين الصناعة دعم وتطوير الصناعة أبرز محاور «ابدأ» لتوفير فرص عمل وتقليل الفاتورة الاستيرادية

وثيقة المبادرة: دعم المصانع المتعثرة للعودة إلى العمل أبرز المستهدفات.. وتيسير الحصول على الأراضى إحدى أهم الوسائل

فريق دعم الصناعة تلقى 1692 طلباً للدعم وتم دعم 789 مصنعاً و497 مستثمراً جديداً

اقتصاديون: الدولة تسعى لتمكين القطاع الخاص وتحقيق التنمية المستدامة

«ابدأ» لها دور كبير فى دعم الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص وتروج للمشروعات الكبرى وتوفر آلية للتعامل مع المستثمرين فى الداخل والخارج

دينا الدليل: نستهدف توفير 16 مليار دولار و150 ألف فرصة عمل خلال 4 سنوات.. وتوطين صناعات متكاملة بمراكز «حياة كريمة»

العضو المنتدب لـ«ابدأ»: المبادرة دعمت 900 مصنع.. ولدينا شراكات مع 23 شريكاً أجنبياً بـ12 دولة

دعمنا المصانع المتوقفة عن العمل مالياً وفنياً ومساعدتها على تقنين أوضاعها

الصفحة السابعة

مبادرة «ابدأ».. مشوار الـ1000 ميل

خبراء: تقدم حوافز لتقنين أوضاع الصناعات المخالفة للمصانع المتعثرة

«البنا»: «المبادرة» بإمكانها التواصل مع المستثمرين وفقاً لآليات القطاع الخاص فضلاً عن قيامها بالترويج للمشروعات الكبرى

«على»: نقطة أساسية تعزز الأداء المؤسسى لتحقيق النمو الاقتصادى المستدام

«كيلانى»: تدعم زيادة الإنتاج المحلى لتقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة

رجال أعمال ومستثمرون: تدعم الصناعة المحلية وتسهم فى خفض الاستيراد

على عيسى: مع الوقت ستحل مشكلات الصناعة والمشروعات الجديدة

رئيس جمعية رجال الأعمال: دعم كهرباء المصانع وإسقاط الضريبة العقارية أمر جيد

يمكننا الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات ولكن هناك بعض الشروط

الصفحة الثامنة

سباق مع الزمن محاولات مكثفة من الجهاز الطبى للأهلى لتجهيز المصابين

تأجيل مواجهة «الحرس».. و«شادى» غاضب من «الدكة»

المصرى على صفيح ساخن الحكم بعد المداولة

قرارات حاسمة من المجلس.. رفض استقالة «أبوعلى» وتغريم «حسن»

عرض ملفات عدد كبير من لاعبى الدورى على المدير الفنى للزمالك.. وتعليق مصير «المثلوثى» لنهاية الموسم

مطاردة الكبار

«صلاح» يزحف نحو رقم «سواريز» التاريخى.. ومانشستر سيتى فى مواجهة ليدز.. ولقاء متكافئ بين تشيلسى وبورنموث