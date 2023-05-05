نداء شرارة تحتفل بتصدر أغنية ست البنات التريند على «يوتيوب»

احتفلت الفنانة نداء شرارة مع جمهورها عبر حسابها على منصة تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بتصدر أغنيتها الجديدة ست البنات التريند على «يوتيوب» بعد ساعات قليلة من طرحها.

ونشرت نداء شرارة كوبلية من أغنية ست البنات، والذي قامت بكتابته وعلقت قائلة: «هذا الكوبليه من كلماتي لذلك بحبه كتير.. الأغنية صارت تريند على «يوتيوب» اسمعوها ست البنات حنة العروس، لينك الأغنية في أعلى الصفحة بالبايو، خالد مصطفى الموزع الأردني الخطير إبدع بهاد العمل».

أغنية ست البنات

وطرحت نداء شرارة أغنية ست البنات، أمس، من كلمات عمر الصقار ونداء شرارة، ألحان فولوكلور، توزيع المبدع خالد مصطفى، والفيديو من إبداع تصوير وائل درابسه، تصميم جميل حامد، مونتاج عبدلله عابد، ولاقت الأغنية إشادات من جمهور نداء خاصة أنها تنتمي للفلكلور.